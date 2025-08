Chile es el país de la región donde más cuesta independizarse, según un estudio de Laborum

Un estudio de Laborum planteó que existen dificultades para que las personas puedan dejar su hogar de origen e independizarse. El 62% de los encuestados en Chile menciona que aún vive en el hogar familiar; el 23% vive con su pareja; el 13% vive solo/a; y el 2% vive con amistades o compañeros.

Según resaltó el estudio Trabajo e Independencia de la campaña Independízate de Laborum, Chile es el país de la región con mayor proporción de personas que aún vive en el hogar familiar. Le siguen Ecuador (58%), Argentina (57%), Perú (56%) y Panamá (53%).

Según detallaron, 949 personas de Chile participaron de la encuesta, con una muestra en edad de 18 a 40 años.

Otro de los elementos que destacó es que el 36% de los encuestados en Chile que actualmente vive con su familia regresó al hogar familiar luego de haberse independizado en algún momento; mientras que el 64% aún no lo han logrado.

Entre las principales razones por las que volvieron, el estudio dice que el 17% señala que fue porque perdió su empleo; otro 17% porque su sueldo no era suficiente para mantenerse por cuenta propia; un 16% regresó tras una separación de pareja; y un 8% porque los costos de vida aumentaron y no pudieron afrontar los gastos. En tanto, un 33% indica “otros motivos”.

Por otra parte, el 97% de las personas trabajadoras en Chile dice que tiene el deseo de independizarse. Sin embargo, entre las principales razones que lo impiden, el 42% señala que su salario no le alcanza; el 35% dice no tener trabajo o no contar con uno estable; y, el 9% prefiere vivir con su familia para poder ahorrar dinero y tener más libertad financiera.

Sobre el perfil de los encuestados, el 45% está trabajando con contrato formal de forma full time; el 38% menciona no tener trabajo; el 6% trabaja de forma part time con contrato; otro 6% trabaja de forma freelance; el 3% trabaja de forma part time informal; el 2% trabaja full time, pero de forma informal; y el 1% restante realiza su práctica profesional.

Respecto a la formación, el 71% ya los finalizó; el 14% no cuenta con estudios; el 10% lo está cursando; y, el 5% está por finalizarlos.

Otro de los datos que arroja el estudio es que Chile encabeza la región con la mayor cantidad de personas trabajadoras con contrato formal, seguido por Perú con el 44%. En tanto, en Panamá (67%), Ecuador (60%) y Argentina (51%), el mayor porcentaje de personas se encuentra desempleada.

Laborum también destaca que Chile es uno de los países con la mayor cantidad de personas con estudios finalizados, siendo superado solo por Perú con el 72%. En tanto, Argentina tiene la mayor cantidad de personas sin estudios con el 29%, siendo seguida por Ecuador (24%) y Panamá (23%).