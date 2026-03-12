Chile y EE.UU. inician conversaciones para un posible acuerdo por minerales críticos y tierras raras

“Hoy, Estados Unidos, junto con nuestros socios y aliados, se ha propuesto remodelar el mercado mundial de minerales críticos y tierras raras”. Así comienza un documento informativo de la oficina del portavoz de Estados Unidos que anunció el 4 de febrero una reunión de altas autoridades de ese país, incluidos el secretario de Estado, Marcos Rubio, el vicepresidente JD Vance y el secretario del Tesoro Scott Bessent con representantes de 54 países y la Comisión Europea sobre metales críticos y tierras raras.

Entre las delegaciones de los 54 países hubo varias latinoamericanas, como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. No estuvieron ni Chile ni Colombia. Y ese día Estados Unidos anunció la suscripción de 11 marcos bilaterales o memorandos de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) sobre minerales críticos. Entre ellos, firmaron Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay.

La declaración estadounidense abundaba en adjetivos sobre los minerales críticos -que incluye a una larga lista de minerales como cobre, litio, cobalto, plata- y las tierras raras, “esenciales para nuestras tecnologías más avanzadas y su importancia no hará más que aumentar a medida que la inteligencia artificial, la robótica, las baterías y los dispositivos autónomos transformen nuestras economías”. El texto agrega: “Hoy en día, este mercado está muy concentrado, lo que lo convierte en una herramienta de coerción política y de interrupción de la cadena de suministro”. Por ello, Estados Unidos considera estratégico avanzar en acuerdos con otros países.

Aquel tema fue el único que derivó ayer en un texto de prensa, tras la primera reunión entre las nuevas autoridades chilenas, encabezadas por el Presidente José Antonio Kast, y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. Ambos países, informó la Cancillería chilena, firmaron una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras, documento firmado por Landau y el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna.

“El texto reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio de 2003 como bajo distintos foros multilaterales; considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países; toma en cuenta que los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas; y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos”, dice el texto de seis párrafos difundido ayer.

Las consultas -en lenguaje diplomático, son conversaciones previas a la apertura de una negociación formal- reunirán a las contrapartes técnicas entre ambos países y la primera de ellas se realizará dentro de los próximos 15 días “para consensuar un acuerdo sobre estas materias”.

“Entre otras materias, las consultas buscarán abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias; gestionar la chatarra de minerales críticos y tierras raras, con el fin de apoyar la diversificación de las mismas; y explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión en minerales críticos”, dice el comunicado de la Cancillería.

Declaración versus MoU

La firma de una simple declaración de intenciones, sin embargo, no era lo que esperaba la delegación estadounidense, cuyas pretensiones eran mayores, dicen personas que conocieron el tenor de las negociaciones y que indican que Estados Unidos llegó a Santiago un borrador memorándum de entendimiento similar a los firmados en febrero con varios países latinoamericanos, y que tiene un carácter más vinculante que una simple manifestación de intenciones.

Quienes conocen la Cancillería indican que el ministerio chileno se habría opuesto a la firma de un acuerdo vinculante sin antes analizar todos sus efectos en detalle. Y por ello se habría llegado a una fórmula intermedia: la activación de consultas recién en 15 días más, para definir ahí el camino a seguir. La rápida firma de un acuerdo de este tipo, además, en el segundo día de la administración Kast, podría ocasionar la molestia de China, una potencial en minerales críticos y tierras raras a quien en definitiva va dirigida la ofensiva estadounidense.

En la embajada de Estados Unidos en Chile, que encabeza Brandon Judd, declinaron hacer comentarios adicionales sobre las conversaciones de este jueves. En enero, Judd ha calificado las tierras raras como “esenciales para la seguridad nacional” de su país.

Consultada la Cancillería si Estados Unidos propuso este jueves a Chile firmar un MoU sobre la materia, el ministerio de Relaciones Exteriores respondió con una breve declaración que no respondió directamente.

“La reunión bilateral sostenida este jueves entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos fue extensa, profunda y muy productiva. Como parte de las conversaciones, se analizó la importancia de los minerales críticos y se acordó la firma de una declaración conjunta, que da inicio a un diálogo sobre esta materia”, se limitó a señalar.