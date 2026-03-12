SUSCRÍBETE
    Chile y Estados Unidos firman declaración para estrechar su relación por minerales críticos y tierras raras

    El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en presencia del Presidente Kast.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, el Presidente Kast y el vicesecretario de Estados Unidos, Christopher Landau.

    Como resultado de la esperada reunión entre el Presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta para el establecimiento de consultas sobre minerales críticos y tierras raras, según adelantó Bloomberg este miércoles.

    El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el vicesecretario Landau, en presencia del mandatario Kast. El primer acto formal de política internacional de la actual administración.

    Necesitamos cooperar en muchos temas, en materias de minerales, de comunicaciones, y creo que tenemos una visión compartida para un futuro mejor para ambos países”, dijo la autoridad del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras salir de La Moneda.

    Según informó el Ejecutivo en un comunicado, el texto “reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio de 2003 como bajo distintos foros multilaterales”.

    Además, “considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países; toma en cuenta que los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas; y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos”.

    En concreto, el documento establece consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes.

    Las consultas tendrán como objetivo abordar una serie de materias, entre las que destacan el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias; la gestión de la chatarra de minerales críticos y tierras raras con el fin de apoyar su diversificación; y explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión.

    La primera consulta, según comunicó Cancillería, se realizará dentro de los próximos 15 días y tendrá como objetivo consensuar un acuerdo sobre estas materias.

    De manera complementaria, el mecanismo buscará “institucionalizarse”, propendiendo consolidar la cooperación entre los países en ambos recursos.

    A juicio de Bloomberg, el hito es un "creciente giro respecto de la histórica relación equilibrada de Chile entre Estados Unidos y China—sus dos mayores socios comerciales”. Señales que ya se habían dado cuando el Presidente Kast, en su calidad de mandatario electo, asistió, el 7 de marzo pasado, “a una cumbre de líderes latinoamericanos afines (de Trump) en el estado de Florida (Estados Unidos).

    El contexto de la firma también está en que, durante la administración del expresidente Gabriel Boric, la relación de Chile se tensó. Esto luego de que Estados Unidos se opusiera al avance del proyecto de cable de fibra óptica chino e impuso restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno saliente, entre ellos el ahora exministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, como represalia. Una decisión que se motivó por razones de seguridad, según justificó Estados Unidos.

    Más sobre:Tierras rarasMinerales críticosEE.UU.ChileJosé Antonio Kast

