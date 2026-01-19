SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    La compañía informó que la mayor parte de la inversión se concentrará experiencia, principalmente, a través del mejoramiento de tiendas y centros comerciales.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    19/06/2025 - FACHADA FALABELLA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Este lunes Falabella anunció su plan de inversión para este 2026, el cuál será el más alto de la historia de la compañía, según aseguró su CEO, Alejandro González, en conjunto al CFO Juan Pablo Harrison y el CIO, Leonardo Di Nucci.

    La firma invertirá US$900 millones en el 2026, lo que corresponde a un 40% más que el 2025, cuando el monto llegó a los US$650 millones. La mayor parte de los recursos se destinarán a mejorar tiendas y centros comerciales del grupo.

    En desarrollo...

    Más sobre:RetailEmpresasNegociosFalabellaMallplazaTottus

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

    Minuto a Minuto| Autoridades se reúnen para coordinar control de incendios forestales en el sur del país

    Grupo Santander compra el negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Lo más leído

    1.
    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    2.
    La pesada herencia fiscal que dejará el gobierno de Boric a Kast

    La pesada herencia fiscal que dejará el gobierno de Boric a Kast

    3.
    Reajuste sector público: Senado comienza a revisar proyecto y oposición anticipa que rechazará “norma de amarre”

    Reajuste sector público: Senado comienza a revisar proyecto y oposición anticipa que rechazará “norma de amarre”

    4.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    5.
    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”
    Chile

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026
    Negocios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Grupo Santander compra el negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días
    Tendencias

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    “Juan Tagle tiene capacidad para presidir la ANFP y mucho más”: las frases más destacadas de la entrevista a Pablo Milad

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”