Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

Este lunes Falabella anunció su plan de inversión para este 2026, el cuál será el más alto de la historia de la compañía, según aseguró su CEO, Alejandro González, en conjunto al CFO Juan Pablo Harrison y el CIO, Leonardo Di Nucci.

La firma invertirá US$900 millones en el 2026, lo que corresponde a un 40% más que el 2025, cuando el monto llegó a los US$650 millones. La mayor parte de los recursos se destinarán a mejorar tiendas y centros comerciales del grupo.

En desarrollo...