    Citi y JPMorgan Chase advierten un alza del crudo Brent hasta US$120 si se prolonga el conflicto en Irán

    Analistas de ambas instituciones financieras sostienen que interrupciones prologadas en el suministro de crudo que cruza el estrecho de Ormuz podrían derivar en este escenario.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    ALEXANDER MANZYUK

    Las instituciones financieras Citi y JPMorgan Chase revisaron al alza sus proyecciones para el crudo Brent ante la posibilidad de que el conflicto en Irán se prolongue. En un escenario donde el suministro se vea afectado de manera continua, ambas entidades estiman que el precio del barril podría dispararse hasta los US$120.

    Durante la jornada de lunes, los mercados ya reflejaron la mayor incertidumbre con los futuros del Brent alcanzando su mayor alza en cuatro años hasta US$79,02 por barril y el West Texas Intermediate (WTI) llegando a los US$72,01.

    Bajo este contexto, los analistas de Citi, liderados por Max Layton, proyectan que el crudo se moverá entre los US$80 y US$90 durante la semana mientras persista el conflicto.

    “Iran no ha cerrado oficialmente el estrecho de Ormuz, pero la aversión al riesgo por parte de las navieras es un fenómeno real. Los volúmenes de tránsito ya han disminuido, con embarcaciones ancladas fuera del estrecho”, señalaron los analistas en un informe emitido al inicio de la jornada del lunes.

    PHOTO: LUKE SHARRETT/BLOOMBERG NEWS WSJ, PHOTO: LUKE SHARRETT/BLOOMBERG NEWS

    En una estimación similar, analistas de JPMorgan Chase estiman que el precio se podría disparar hasta US$120 si continúa la interrupción en el flujo de Ormuz, advirtiendo además que “Si el conflicto dura más de tres semanas, los productores del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo se verían obligados a paralizar la producción por la falta de capacidad de almacenamiento”. A su vez, Bernstein anticipa un rango de entre US$120 y US$150 en una situación extrema de conflicto extendido.

    A pesar del escenario de incertidumbre, Citi solo asigna un 20% de probabilidad a que el precio escale a los US$120 si se daña infraestructura crítica, frente a otro 20% de probabilidad de un escenario bajista si la situación se estabiliza.

    Los analistas de la entidad fundamentan esta visión en una resolución pronta de las hostilidades, indicando que “nuestra perspectiva base es que la guerra se detendrá dentro de una o dos semanas debido a cambios en el régimen iraní, o bien que Estados Unidos opte por desescalar después de observar un cambio de liderazgo y haber retrasado el programa nuclear y de misiles de Irán”.

