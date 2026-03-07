CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) denunció durante la jornada del viernes a ocho entidades que estarían ofreciendo créditos a través de Internet por el presunto delito de estafa.

Según detalló la CMF a través de un comunicado público, estas entidades habrían aparentado ser supervisadas por el servicio. Sin embargo, no estarían ni inscritas ni autorizadas.

Estas entidades actuarían solicitando pagos anticipados a las personas que solicitan un crédito, las que posteriormente no recibirían los préstamos acordados.

La CMF detalló las siguientes ocho entidades como las involucradas en la denuncia:

www.mundohabitchile.cl, ( Mundo Habit Chile ).

https://cooperativaconfuturo.com/, ( Cooperativa Confuturo , imitadora de Compañía de Seguros Confuturo S.A.).

www.ficoorp.com, ( Cooperativa Forastero Capital (Foracoorp), imitadora de Forastero Capital S.A.).

No identificado ( Inversiones SLBP SpA ).

https://cooperativadeahorroyconsumoconsorcio.com, ( Cooperativa de Ahorro y Consumo Consorcio ).

www.kivanycl.com, ( Kivany ).

Opera mediante WhatsApp ( Finan Soluciones ).

Opera mediante WhatsApp (Grupo SM)

“La CMF recuerda que en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros", recuerda el servicio fiscalizador al final del comunicado.