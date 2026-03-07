CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa
Según comunicó el servicio fiscalizador, las entidades actuarían solicitando pagos anticipados a las personas que solicitan un crédito, las que posteriormente no recibirían los préstamos acordados.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) denunció durante la jornada del viernes a ocho entidades que estarían ofreciendo créditos a través de Internet por el presunto delito de estafa.
Según detalló la CMF a través de un comunicado público, estas entidades habrían aparentado ser supervisadas por el servicio. Sin embargo, no estarían ni inscritas ni autorizadas.
Estas entidades actuarían solicitando pagos anticipados a las personas que solicitan un crédito, las que posteriormente no recibirían los préstamos acordados.
La CMF detalló las siguientes ocho entidades como las involucradas en la denuncia:
- www.mundohabitchile.cl, (Mundo Habit Chile).
- https://cooperativaconfuturo.com/, (Cooperativa Confuturo, imitadora de Compañía de Seguros Confuturo S.A.).
- www.ficoorp.com, (Cooperativa Forastero Capital (Foracoorp), imitadora de Forastero Capital S.A.).
- No identificado (Inversiones SLBP SpA).
- https://cooperativadeahorroyconsumoconsorcio.com, (Cooperativa de Ahorro y Consumo Consorcio).
- www.kivanycl.com, (Kivany).
- Opera mediante WhatsApp (Finan Soluciones).
- Opera mediante WhatsApp (Grupo SM)
“La CMF recuerda que en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros", recuerda el servicio fiscalizador al final del comunicado.
