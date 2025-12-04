CMPC del grupo Matte presenta proyecto eólico por casi US$ 400 millones en la Región del Biobío

CMPC del grupo Matte presentó un proyecto de energía eólica por US$370 millones y que se ubicará en las comunas de Laja y Los Ángeles en la Región del Biobío. La iniciativa lleva el nombre de “Parque Eólico Coyanco”.

Según explicó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), el proyecto tendrá una potencia nominal aproximada de 247,5 MW, y está conformado por dos sectores principales: el área donde se producirá la energía y el sector de transmisión, donde estará emplazada la Línea de Alta Tensión (LAT), la que evacuará la energía eléctrica hacia el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Tiene por objetivo producir y transmitir energía eléctrica mediante un parque eólico (Energía Renovable No Convencional o ERNC) con una potencia nominal de aproximadamente 247,5 MW, para ser incorporada al SEN, aportando con ello, a la diversificación de la matriz energética del país, en línea con los pilares de la política energética de Chile al 2050″, dijo sobre el objetivo.

Sobre los tiempos, se espera que el proyecto comience el primer trimestre y esté en operación luego de 24 meses, en la primera parte del 2030. Un proyecto que tiene una vida útil esperada de 30 años.

Respecto a los puestos de trabajo esperados, CMPC comentó que la mano de obra promedio en la fase de construcción será de 268 personas y con un máximo de 360. Luego, en la fase de operación, se proyecta que en promedio trabajen 12 personas y un máximo de 15.