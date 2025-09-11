SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Codelco y Escondida registran alzas en su producción de cobre

Sin embargo, otra importante mina: Collahuasi, operada conjuntamente por Glencore y Anglo American, tuvo una caída interanual de 27,2% en su producción de julio.

Por 
Patricia San Juan
Mauricio Vega Morgado

La producción de cobre de los dos principales actores del mercado chileno registró alzas en julio.

Según datos de Cochilco, Codelco, el principal productor mundial del mineral, anotó un incremento de 6,4% en su producción frente a igual mes de 2024, al totalizar 118.500 toneladas, incluyendo su participación en El Abra, Anglo American Sur (AAS) y Compañía Minera Teck Quebrada Blanca.

De este modo en los primeros siete meses del año sumó una producción de 807.200 toneladas con un aumento interanual de 9,2%.

Mineras privadas

En tanto Escondida, el mayor yacimiento de cobre a global, produjo 114.800 toneladas superiores en 7,8% a las de julio del año pasado. En el acumulado, la mina operada por BHP, sumó una producción de 794.900 toneladas, con un alza de 10,3% frente a enero-julio de 2024.

En tanto otra importante mina: Collahuasi, operada conjuntamente por Glencore y Anglo American, tuvo un a producción de 34.200 toneladas en julio, inferior en 27,2%, a la de igual mes del año pasado.

Con ello en enero - julio acumuló una producción de 223.700 toneladas, menor en 32,4% a la de los primeros siete meses de 2024.

Más sobre:MineríaCobreCodelcoEscondida

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Parlamentarios oficialistas apuntan sus dardos contra Kast tras debate: “Quedó como el señor sin pantalones”

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades
Chile

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Comisión de Minería de la Cámara envía nota de protesta a Pardow: acusan que el ministro “le baja el perfil” a la situación de Laura Albornoz

“No hay información institucional ni infraestructura comprometida”: Subsecretaría de Prevención del Delito sufre incidente informático

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. U. Católica por la Liga de Primera

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles
Cultura y entretención

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

La magia beatle continúa: Ringo Starr confirma que “acaba de terminar” su próximo álbum

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”
Mundo

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Localizan el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk, pero el tirador sigue prófugo

La Eurocámara condena la “catástrofe humanitaria” en Gaza y apoya suspender el acuerdo comercial con Israel

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad