Codelco y Escondida registran alzas en su producción de cobre

La producción de cobre de los dos principales actores del mercado chileno registró alzas en julio.

Según datos de Cochilco, Codelco, el principal productor mundial del mineral, anotó un incremento de 6,4% en su producción frente a igual mes de 2024, al totalizar 118.500 toneladas, incluyendo su participación en El Abra, Anglo American Sur (AAS) y Compañía Minera Teck Quebrada Blanca.

De este modo en los primeros siete meses del año sumó una producción de 807.200 toneladas con un aumento interanual de 9,2%.

Mineras privadas

En tanto Escondida, el mayor yacimiento de cobre a global, produjo 114.800 toneladas superiores en 7,8% a las de julio del año pasado. En el acumulado, la mina operada por BHP, sumó una producción de 794.900 toneladas, con un alza de 10,3% frente a enero-julio de 2024.

En tanto otra importante mina: Collahuasi, operada conjuntamente por Glencore y Anglo American, tuvo un a producción de 34.200 toneladas en julio, inferior en 27,2%, a la de igual mes del año pasado.

Con ello en enero - julio acumuló una producción de 223.700 toneladas, menor en 32,4% a la de los primeros siete meses de 2024.