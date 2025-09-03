Colbún emite bonos por US$500 millones en los mercados internacionales

La eléctrica Colbún, controlada por el grupo Matte, realizó una emisión de bonos en los mercados internacionales por US$500 millones con vencimiento en septiembre de 2035.

Según detalló la compañía en hecho esencial a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) utilizará los fondos recaudados para refinanciar pasivos existentes y para fines corporativos generales.

Adicionalmente, añadió, “la sociedad tiene el propósito de asignar un monto equivalente a los ingresos netos de los bonos para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, proyectos elegibles recientemente completados o futuros, de conformidad con nuestro Marco de Financiamiento Verde”.

La tasa de carátula de los bonos fue de 5,375% y la tasa de emisión fue de 5,415%, esto es, 120 puntos de base de margen sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años.