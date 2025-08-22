Colbún avanza en Perú: nombra nuevo gerente general en filial y concreta compra de central termoeléctrica

La empresa eléctrica Colbún, controlada por el grupo Matte, anunció la designación de Juan Salinas como nuevo gerente general de su filial Fenix Power Perú, el que asumirá el cargo a partir del 1 de septiembre.

El nombramiento de Juan Salinas, quien es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y en el pasado se desempeñó como gerente comercial de Fenix “se enmarca en la decisión estratégica de Colbún de adquirir el 100% de la participación de Fenix Power Perú, como parte de su visión por consolidar su presencia regional”, dijo la compañía.

“Juan tiene un profundo conocimiento del mercado eléctrico peruano. Su nombramiento reafirma nuestra decisión de crecer en este país, donde estamos impulsando una importante cartera de proyectos de energía renovable que, junto con nuestra central a gas natural, nos permitirán contribuir activamente a una transición energética responsable. Queremos profundizar nuestra oferta de valor a nuestros clientes peruanos y reforzar la posición de Colbún como uno de los principales generadores de energía de la región”, señaló el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar.

Por su parte, Juan Salinas destacó el potencial del mercado energético peruano y el compromiso de la compañía por aportar al crecimiento del país impulsando nuevas fuentes de energía como la solar y la eólica, transitando a una matriz con menos emisiones, “pero sin olvidar que la seguridad y continuidad de suministro es una de prioridad para nuestros clientes”, afirmó.

Compra de Fenix

Más temprano Colbún informó a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) que concretó la compra de una participación en la sociedad Inversiones Las Canteras (ILC) lo que le permitirá alcanzar el 100% de la propiedad y controlar la central termoeléctrica Fenix en Perú.

La compañía era propietaria, a través de su filial Colbún Perú del 58,621% de ILC y ahora adquirió el 41,379% restante a una subsidiaria de Abu Dhabi Investment Authority. El precio de la compra, libre de deuda y caja, fue de US$71,24 millones.

Como consecuencia de la transacción, que había sido anunciada en abril, Colbún adquirió ILC que es propietaria del 100% de la sociedad peruana Fenix Power Perú, la que, a su vez, es propietaria y opera la central termoeléctrica Fenix en Perú. La central tiene una capacidad instalada de 572 MW.