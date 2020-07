Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto que amplía el posnatal y queda a un paso de avanzar a la Sala

Por unanimidad la comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto que crea un sistema de cuidado para los padres con hijos menores a 6 años durante el período de catástrofe debido al Covid.

“Ojalá pudiéramos verlo en la sala mañana. Sólo falta una indicación referida a las trabajadoras de casa particular, en cuanto llegue esa parte lo podemos despachar”, explicó el presidente de la instancia especializada, senador Jorge Pizarro (DC).

Este punto venía pendiente desde la Comisión de Trabajo ya que los parlamentarios de oposición solicitaron al Ejecutivo que se abriera la opción para que las trabajadoras de casa particular pudiesen optar al sistema incluido en el proyecto. En general la iniciativa permite por un lado extender el post natal hasta que se prolongue la situación de excepción, y por otro que aquellos padres trabajadores con niños menores de 6 años puedan unilateralmente suspender la relación laboral acudiendo al Seguro de Cesantía, para cuidar a sus hijos.

Como quienes se desempeñan en casa particular no son parte de ese Seguro, se plantea que aquellas con hijos pequeños puedan optar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no tengan que recurrir a sus ahorros ubicados en un fondo propio. “La ministra Zaldívar (de Trabajo, María José), indicó que este es el camino que están buscando y esperan llegar pronto con la indicación”, recalcó Pizarro.