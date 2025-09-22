SUSCRÍBETE
¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

Latam dijo en un comunicado que el pedido de los 24 aviones está valorado en unos US$2.100 millones.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Latam firma un acuerdo de US$ 2.100 millones con Embraer para adquirir nuevos aviones

El grupo Latam Airlines y sus filiales anunciaron este lunes un acuerdo con la brasileña Embraer para adquirir hasta 74 aeronaves de fuselaje estrecho Embraer E195-E2, de los cuales 24 son entregas en firme y 50 opciones de compra.

Las entregas de las aeronaves en firme comenzarán en el segundo semestre de 2026, inicialmente para LATAM Airlines Brasil y, posiblemente, después, para otras filiales del grupo LATAM.

Latam dijo en un comunicado que el pedido de los 24 aviones está valorado en unos US$2.100 millones.

El acuerdo marca un hito en la aerolínea ya que, hasta ahora, toda su flota estaba compuesta por aviones Airbus y Boeing.

Cómo son los nuevos aviones de Latam. En la imagen, el Embraer E195-E2.

Cómo son los nuevos aviones de Latam

El E195-E2 es el avión más grande de la familia E-Jet E2. El diseño de las alas de la aeronave y otras mejoras aerodinámicas lo convierten, además, en el modelo más sostenible y con menor consumo de combustible de su clase, un 29% inferior en comparación con los E-Jets de la generación anterior, precisan en el sitio web de Embraer.

El avión tiene una longitud de 41,5 m y una altura de 10,9 m. En tanto, alcanza una velocidad de 876 km/h y un peso máximo en despegue de 61.500 kg.

Los aviones permitirán cubrir un espacio aéreo amplio. Podrían ir desde Brasilia a Punta Arenas o a República Dominicana (Ver imagen).

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirió Latam?

La capacidad máxima es de 146 pasajeros, sin embargo, esta varía según la distribución de los asientos y su categoría. En este sentido, la distancia media entre los asientos va desde los 74 cm hasta los 84 cm, según información de la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines.

Cómo son los nuevos aviones que adquirió Latam?

A bordo es posible disfrutar de conectividad Wi-Fi, entretenimiento en streaming y tomas de corriente en el respaldo del asiento para dispositivos electrónicos personales.

