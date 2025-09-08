SUSCRÍBETE
Compra informales a través de canales digitales en el comercio superan los US$315 millones y vestuario lidera

Del total de transacciones en el sector retail realizadas el segundo trimestre se estima que un 8,9% fueron informales con una baja marginal frente a igual lapso de 2024.

Por 
Patricia San Juan

Pese a experimentar un leve retroceso, las compras informales en plataformas digitales siguen representando cerca de una décima parte de las transacciones del comercio.

Según un informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) se estima que en el segundo trimestre se hicieron compras a través de plataformas digitales nacionales e internacionales en el sector comercio (no incluye T&E y servicios) por US$2.543,8 millones, cifra que representó un alza de 10% frente a igual periodo de 2024.

De ese total US$315,4 millones fueron destinados a compras informales, lo que representó una baja nominal en dólares de 2%, acumulando en el primer semestre compras informales por un monto US$546,3 millones.

“Los resultados del segundo trimestre de 2025 muestran que la informalidad en el comercio electrónico sigue siendo un fenómeno persistente y heterogéneo, con leves variaciones frente al año anterior. Si bien la tasa global se mantiene en torno al 9% de las transacciones, el monto destinado a compras informales asciende a más de US$315 millones en el trimestre, lo que confirma la magnitud de esta economía paralela y su impacto en la recaudación y en la competencia formal”, dijo Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC.

Del total de transacciones en el sector retail realizadas el segundo trimestre se estima que un 8,9% fueron informales con una baja marginal frente a igual lapso de 2024. En cuanto al monto gastado se proyecta que $9 de cada $10 son destinado a la informalidad.

Redes sociales en el mercado local

Silva señaló que al diferenciar entre canales nacionales e internacionales se observa un aumento en la incidencia de compras con algún grado de irregularidad en ambos frentes respecto a un año atrás.

Así en el mercado local, las redes sociales consolidan su rol como el espacio más expuesto, con casi la mitad de sus transacciones en la informalidad, mientras que, en el ámbito internacional, cuatro de cada diez compras presentan algún incumplimiento tributario.

“Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer la fiscalización en las plataformas digitales y, sobre todo, de diseñar mecanismos regulatorios acordes a las nuevas dinámicas del comercio online”, indicó Silva.

En términos de categorías, vestuario lidera con claridad tanto en número de transacciones informales como en gasto, seguido por accesorios, artículos de entretención y el segmento automotriz. “Este patrón muestra que los bienes de consumo masivo y de alta rotación continúan siendo los más propensos a operar en la informalidad, reforzando la idea de que la decisión de compra no solo responde a factores de precio, sino también a disponibilidad, flexibilidad en la entrega y escasa exigencia de formalidad por parte de los consumidores”, agregó Silva.

En el análisis sociodemográfico, señala que se confirma que la informalidad digital tiene mayor incidencia en mujeres, jóvenes y en los niveles socioeconómicos más bajos, lo que revela un componente de acceso y de costo de oportunidad en la decisión de compra. De esta manera, sostiene que “los desafíos no solo pasan por un marco institucional más sólido, sino también por políticas que mejoren el acceso a la formalidad de micro emprendedores digitales y campañas de educación al consumidor que visibilicen los costos de optar por transacciones fuera del marco normativo”.

Compra locales versus internacionales

En el caso de las transacciones en plataformas nacionales en el segundo trimestre un 9% fueron informales, con alzas de 2 puntos y 1 punto comparadas con 1 año atrás y el primer trimestre, respectivamente. En el caso de las internacionales, que representan un 17,9% del total se estima que un 25% presentan alguna irregularidad en su entrada mayor a lo reportado hace un año, entendida la irregularidad como ausencia de pago de los derechos o impuesto correspondientes en compras mayores de US$41.

Respecto al gasto informal en canales digitales, en el período abril-junio de 2025, $7 de cada $100 fueron compras informales en canales nacionales y en los canales internacionales $18 de cada $100 gastados se estiman con alguna irregularidad.

De esta manera, al analizar compras en portales o plataformas nacional versus internacionales, los resultados muestran que en el segundo trimestre se gastaron US$3.015,2 millones en portales nacionales, 9% más que en igual trimestre de 2024, donde US$215,8 millones fueron compras informales, subiendo 11% frente a igual trimestre 2024.

Por su parte, el monto destinado a compras en portales internacionales alcanzó los US$528,5 millones entre abril y junio de este año, 17,4% más que un año atrás, donde US$94,7 millones se estima que serían compras que entraron con algún grado de irregularidad, subiendo un 16,9% frente al segundo trimestre 2024.

Dentro de la estimación de la informalidad internacional, el 47% de las compras corresponde a Vestuario, seguido Accesorios y Regalos con un 23%. Muchos más atrás se encuentra Calzado con un 5% de participación en la informalidad internacional.

