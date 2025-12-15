SUSCRÍBETE POR $1100
    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    Tras batir récords de venta de entradas a conciertos en 2024, la compañía a septiembre de 2025 elevaba aún más sus ingresos hasta casi US$19 mil millones, principalmente por ese mismo negocio. Su filial Ticketmaster es su segundo mayor recaudador.

    Ignacio Badal 
    Ignacio Badal
    Los números de Live Nation, el nuevo dueño del Movistar Arena

    Los años 2023 y 2024 estuvieron entre los años de mayores ventas de Live Nation, la gigantesca productora norteamericana que la semana pasada tomó el control del Movistar Arena, el mayor recinto cerrado para eventos en vivo del país.

    Todo, gracias a la exitosa gira de conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift que comenzó en marzo de 2023 y terminó en diciembre de 2024. Sin embargo, el 2025 fue aún mejor, según dan cuenta sus estados financieros.

    A septiembre de este año, la compañía californiana acumulaba ingresos por US$18.887,9 millones, lo que implicó un alza del 8% respecto a los US$17.474 millones del 2024 a esta misma fecha.

    Sus utilidades netas alcanzaban a US$ 698 millones en los primeros nueve meses del año, un ligero incremento respecto a los US$ 695 millones del ejercicio anterior.

    Sin embargo, entre julio y septiembre, sus ingresos alcanzaron un récord para un trimestre de US$ 8.500 millones, debido a que la demanda por eventos en vivo se mantuvo alta en el periodo, pese a la desafiante economía global y un aumento en los costos de las entradas a conciertos.

    Fue justamente el segmento de conciertos el que se llevó por lejos la mayor parte de sus ingresos, que subieron en US$848,1 millones en la comparación interanual del trimestre.

    El alza de ventas en su negocio de conciertos fue de US$701,9 millones, mientras que el segmento de venta de boletos (que representa su filial Ticketmaster) aumentó en US$103,9 millones y su área de patrocinios y publicidad creció US$52,3 millones.

    Los números de Live Nation, el nuevo dueño del Movistar Arena

    La empresa dio a conocer sus últimos resultados financieros el pasado 4 de noviembre. En la oportunidad, su presidente ejecutivo (CEO), Michael Rapino, destacó: “La fuerte demanda de los fans impulsó otro trimestre récord, ya que seguimos atrayendo a más fans a más espectáculos a nivel mundial”.

    “Con estos factores favorables, 2026 ha tenido un comienzo sólido, con un aumento de dos dígitos en nuestra cartera de espectáculos en grandes recintos y un aumento en las ventas directas de estos espectáculos. Al mismo tiempo, seguimos invirtiendo en nuevos recintos para expandir el mercado, crear empleo y ofrecer a los artistas aún más formas de llegar a los fans, lo que posiciona a Live Nation en una trayectoria clara para un crecimiento de dos dígitos en los ingresos operativos y la AOI (sigla en inglés para ganancia operacional ajustada) este año, y para mantener este nivel de crecimiento en los próximos años”, agregó Rapino.

    En lo que va del año a septiembre, Live Nation organizó 37.876 eventos en vivo, poco más de 800 menos que los 38.715 del año pasado. De los llevados a cabo este año, 24.963 se realizaron en Norteamérica -frente a los 26.831 del 2024- y 12.913 en el resto del mundo, contra 11.884 del año anterior.

    Los asistentes en Norteamérica fueron 64.123.000, 2,8 millones menos que en 2024, y en el resto del mundo alcanzaron a 53.668.000 en los primeros nueve meses del 2025, una sustancial alza respecto a los 44.948.000 del ejercicio pasado. En total, a los eventos organizados por Live Nation (conciertos individuales o festivales) asistieron un total de 117.791.000 personas hasta septiembre de este año y 111.926.000 a la misma fecha del año pasado.

    Los números de Live Nation, el nuevo dueño del Movistar Arena. En la imagen, el Luna Park.

    La compañía dijo, en sus estados financieros, que calculaba invertir del orden de US$1.000 millones este año 2025, de los cuales aproximadamente el 85% se dedicaría a proyectos de generación de ingresos, por lo que entre US$700 millones y US$800 millones iría a la expansión y remodelación de recintos.

    Entre los más significativos se encuentra la renovación de la arena en la ciudad de Hamilton, Canadá, y un nuevo anfiteatro en Kansas City, que abrirá en 2026.

    Un 2024 récord

    Live Nation presentó en su memoria anual el año 2024 como “el año más importante de la música en vivo de la historia”, cuando se realizó la mayor parte de la gira The Eras Tour de Taylor Swift.

    La productora recibió a un récord de más de 150 millones de asistentes en más de 50 mil eventos en vivo en 45 países. Sesenta millones de esos fans fueron recibidos en los recintos de propiedad de Live Nation y en los festivales que organizó.

    Y adelantó que este impulso continuaría en 2025 “con una cartera de espectáculos aún mayor y una venta de entradas para nuestros conciertos que supera en ritmo a la del año pasado”, explicó.

    Resaltó además que el año pasado hubo más artistas de gira que nunca antes. De hecho, Live Nation produjo tres veces más giras que hace una década, gracias a la existencia de más recintos cerrados que los alberguen, más festivales y mayores opciones para realizar estas giras.

    Los números de Live Nation, el nuevo dueño del Movistar Arena. En la imagen, Taylor Swift.

    Live Nation dijo además que es la productora que más invierte en los artistas a nivel global, pues en 2024 gastó US$14 mil millones y en 2023 fueron US$13 mil millones. “Este apoyo va a las cabezas de cartel y a estrellas emergentes, con un aumento del 25% en los pagos a artistas en clubes y teatros desde 2019″, comentó.

    También destacó que promueve espectáculos en recintos que no les pertenece. De hecho, en 2024 promocionaron casi 6.000 shows en clubes y teatros de Estados Unidos fuera de su alcance, incluyendo muchos locales independientes, más del triple que hace una década.

    En esa línea, su CEO advirtió a inicios de este año sobre la necesidad de contar con más recintos para eventos en vivo. “Con el aumento de la demanda de los fans y las giras de los artistas, existe una creciente necesidad de infraestructura. Nuestro equipo de Venue Nation espera añadir más de 20 recintos a gran escala a nivel mundial hasta 2026 para ayudar a satisfacer esa demanda”, adelantó.

    Los números de Live Nation, el nuevo dueño del Movistar Arena. En la imagen, el Lima Music Arena.

    En ese contexto se entiende, por ejemplo, la adquisición del Movistar Arena en Chile, que se suma al Luna Park de Argentina, el Vive Claro de Bogotá y la construcción del Lima Music Arena en Perú.

    Y finalmente destacó que el 65% de los tickets para sus conciertos costaban menos de US$100 en 2024 y sólo el 2% valían más de US$500, “ya que los artistas y las giras buscan garantizar que los fans de todos los niveles puedan disfrutar de la experiencia en vivo”. Pero advirtió sobre el problema que generan los revendedores, por lo que manifestó su apoyo a reformas legales en materia de reventa de entradas.

