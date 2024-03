Consejo general de la Sofofa aprueba por estrecho margen la exclusión de las auditoras

El Consejo General de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aprobó este miércoles a la modificaciones a los estatutos de la asociación propuestos el pasado 15 de enero, una reforma global que, según la entidad, busca “fortalecer la institucionalidad y modernizar el gobierno corporativo del gremio”.

La modificación más polémica, sin embargo, aludió a la nueva definición de socios empresa, que excluye servicios profesionales tales como consultorías, auditorías, servicios de educación, asesorías legales, agencias de publicidad y comunicación, y servicios de fiscalización y certificaciones. La propuesta excluye en la práctica a las auditoras, hoy socios activos del gremio que postulan candidatos a las elecciones del Consejo General. El resto de las disciplinas casi no tienen hoy integración. El cambio, sin embargo, no sacará a las auditoras -entre las principales están KPMG, PwC, Deloitte y EY- de toda la actividad gremial: podrán seguir en la categoría de socios institucionales, pero ya no podrán participar en las elecciones internas ni postular candidaturas.

Dada la discusión que generó la propuesta, el gremio liderado por Rosario Navarro decidió votar por separado esa reforma específica de todo un amplio conjunto de modificaciones. Y mientras la reforma global se aprobó por una amplia mayoría, la exclusión de las auditoras fue aprobada por un estrecho margen. La Sofofa declinó entregar el detalle de la votación, pero personas ligadas al gremio dicen que el resultado fue de 41 a favor del cambio y 38 en contra.

Tras ser aprobada por el consejo general, que incluye a 60 consejeros electivos y 60 consejeros gremiales, la reforma estatutaria deberá ser votada por una asamblea extraordinaria de socios. Para ello, sin embargo, se requiere un quórum de dos tercios de socios empresas. Y mientras en el gremio dicen que en esa votación, sin fecha aún, deberá votarse todo junto -la propuesta completa, incluyendo el artículo quinto-, algunas personas ligadas al consejo sostienen que debe realizarse, igual que en el Consejo General de este miércoles, en dos sufragios separados. “No hay norma al respecto”, asegura alguien que siguió todo el proceso desde el inicio, en enero.

Los otros cambios

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, expresó que la “actualización es un paso importante de modernización, ya que también busca mejorar la representatividad de las empresas socias y adaptarnos a los desafíos del futuro. Estamos seguros de que estas modificaciones nos permitirán ser más eficientes, transparentes y representativos de los intereses de nuestros socios”.

Los principales aspectos modificados en los estatutos apuntan a distintas áreas de las estructura de la Sofofa. En relación a los consejeros electivos se limitará a uno sólo por empresa sin importar el período de elección y se le otorgará a la empresa que presentó al candidato original el derecho a promover un reemplazante en caso de vacantes.

Adicionalmente se modificará la integración del comité ejecutivo, abriendo dos cupos a elección del consejo general, la flexibilización de los requisitos de postulación para mujeres a este mismo, y la creación del cargo de gerente general. La decisión respecto a este último, fue anunciada a principios de año, cuando se eligió para ocupar el cargo al histórico miembro del gremio, Jorge Ortúzar.

El gremio apuntó a que estos cambios se estuvieron gestando y trabajado durante varios años dentro de la organización, y han recogido las sugerencias de distintas administraciones, consejeros y socios.