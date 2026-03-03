SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    Según los últimos datos del Comité de Paltas de Chile, el consumo per cápita superó los 8,6 kilos de 2024.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Cuánta palta se come en Chile ARMANDO SOLIS

    El consumo de palta en Chile no detiene su escalada y se superó la meta del 2025, según los últimos datos del Comité de Paltas de Chile. En los últimos cinco años, el consumo per cápita ha escalado un 74,5%, desde 5,1 kilos por persona hasta los casi 9 kilos de este año.

    En detalle, según el gremio de la palta, el consumo per cápita llegó en 2025 a 8,9 kilos por persona al año, superando los 8,6 kilos de 2024.

    “Ratifica una tendencia al alza sostenida durante los últimos años que mantiene a los chilenos como los segundos mayores consumidores de palta Hass en el mundo, solo detrás de México”, dijo el gremio en un comunicado.

    Cuánta palta se come en Chile Felipe Cantillana Photo*

    Sobre las razones del alza del consumo, el gremio de la palta apuntó a “la positiva producción que hubo en la temporada 2024-25, en la cual se lograron destinar más de 112 mil toneladas para el consumo interno, cerca del 47% del total cosechado en este ciclo. Al respecto, cabe destacar que la palta es el cultivo que más se destina al mercado local”.

    Otro factor fueron las más de 60 mil toneladas de importación que se destinaron al consumo interno, totalizando en total un comercio en Chile cercano a las 178 mil toneladas.

    Al respecto, Francisco Contardo Sfeir, presidente ejecutivo del Comité de Paltas, afirmó que “cuando un país consume casi 9 kilos por persona al año, estamos frente a un mercado maduro y sólido. Las buenas condiciones de producción nos han permitido abastecer mejor al mercado interno, lo que habla muy bien del nivel de competitividad de nuestro sector, considerando que el tamaño de las hectáreas productivas se ha mantenido sin mayores cambios durante los últimos años”.

    Cuánta palta se come en Chile PEDRO PARDO

    “El desafío ahora es seguir avanzando con responsabilidad, cuidando los recursos y manteniendo los estándares de calidad que distinguen a la palta chilena”, añadió el ejecutivo.

    En 2000, según datos del gremio, el promedio per cápita de palta estimado era de dos kilos por persona, pero la demanda ha ido en aumento y en los últimos cinco años ha escalado un 74,5%, desde 5,1 kilos por persona a los 8,9 kilos actuales.

    “Las perspectivas de la industria siguen siendo positivas, considerando que las proyecciones de producción para la temporada 2025-26 apuntan a 255 mil toneladas, un crecimiento de un 6% sobre la temporada 2024-25″, añadió el Comité de Paltas de Chile.

    Lee también:

    Más sobre:ComercioFrutaVerdurasPalta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: “Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG”

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Ad portas de reunión en La Moneda por cable chino: Muñoz afirma que se ha traspasado información “de la forma más responsable posible”

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Escalada bélica en Medio Oriente dispara el precio del gas y el petróleo llega a máximos desde mediados de 2024

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lo más leído

    1.
    Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda compra de dueña de AES Andes

    Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda compra de dueña de AES Andes

    2.
    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    3.
    El ránking de las inmobiliarias con mayores ventas en 2025: lideran Ingevec, Paz y Santolaya

    El ránking de las inmobiliarias con mayores ventas en 2025: lideran Ingevec, Paz y Santolaya

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: “Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG”

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones
    Negocios

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    Escalada bélica en Medio Oriente dispara el precio del gas y el petróleo llega a máximos desde mediados de 2024

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia
    Tendencias

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”
    El Deportivo

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”

    “Por canchero, me lo cruzo y le meto una dura”: Arturo Vidal amenaza a Rodrigo De Paul

    Con chilenos en el top 20: sitio alemán entrega lista de agencias de representación con más traspasos en último mercado

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026
    Tecnología

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras