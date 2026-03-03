Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

El consumo de palta en Chile no detiene su escalada y se superó la meta del 2025, según los últimos datos del Comité de Paltas de Chile. En los últimos cinco años, el consumo per cápita ha escalado un 74,5%, desde 5,1 kilos por persona hasta los casi 9 kilos de este año.

En detalle, según el gremio de la palta, el consumo per cápita llegó en 2025 a 8,9 kilos por persona al año, superando los 8,6 kilos de 2024.

“Ratifica una tendencia al alza sostenida durante los últimos años que mantiene a los chilenos como los segundos mayores consumidores de palta Hass en el mundo, solo detrás de México”, dijo el gremio en un comunicado.

Cuánta palta se come en Chile Felipe Cantillana Photo*

Sobre las razones del alza del consumo, el gremio de la palta apuntó a “la positiva producción que hubo en la temporada 2024-25, en la cual se lograron destinar más de 112 mil toneladas para el consumo interno, cerca del 47% del total cosechado en este ciclo. Al respecto, cabe destacar que la palta es el cultivo que más se destina al mercado local”.

Otro factor fueron las más de 60 mil toneladas de importación que se destinaron al consumo interno, totalizando en total un comercio en Chile cercano a las 178 mil toneladas.

Al respecto, Francisco Contardo Sfeir, presidente ejecutivo del Comité de Paltas, afirmó que “cuando un país consume casi 9 kilos por persona al año, estamos frente a un mercado maduro y sólido. Las buenas condiciones de producción nos han permitido abastecer mejor al mercado interno, lo que habla muy bien del nivel de competitividad de nuestro sector, considerando que el tamaño de las hectáreas productivas se ha mantenido sin mayores cambios durante los últimos años”.

Cuánta palta se come en Chile PEDRO PARDO

“El desafío ahora es seguir avanzando con responsabilidad, cuidando los recursos y manteniendo los estándares de calidad que distinguen a la palta chilena”, añadió el ejecutivo.

En 2000, según datos del gremio, el promedio per cápita de palta estimado era de dos kilos por persona, pero la demanda ha ido en aumento y en los últimos cinco años ha escalado un 74,5%, desde 5,1 kilos por persona a los 8,9 kilos actuales.

“Las perspectivas de la industria siguen siendo positivas, considerando que las proyecciones de producción para la temporada 2025-26 apuntan a 255 mil toneladas, un crecimiento de un 6% sobre la temporada 2024-25″, añadió el Comité de Paltas de Chile.