SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

¿Cuánta palta le compra Chile a Perú? La industria de ambos países frente a frente

En el primer semestre del 2025, las exportaciones peruanas de palta superaron las 433 mil toneladas y movieron más de US$ 900 millones.

David NogalesPor 
David Nogales
Cuánta palta le compra Chile a Perú JAVIER SALVO/ATON CHILE

Inquietud ha generado en Chile una posible contaminación de la palta proveniente de Perú. Mayoritariamente, a través de redes sociales, se ha informado que este fruto tendría altas concentraciones de cadmio, alerta que obligó al gobierno de Chile a una emitir una declaración.

“Desde el Ministerio de Salud estamos verificando dicha información a través de las redes del Sistema Internacional de Alertas Alimentarias”, dijo el jefe del departamento de nutrición y alimentos del Minsal, Cristián Cofré.

A la espera de más anuncios sobre esa materia, los números permiten afirmar que la palta peruana es relevante para el mercado nacional...y también mundial.

De acuerdo con datos de Aduanas de Chile, las importaciones de palta llegaron a los US$ 60,69 millones a junio de este año, de los cuales el 99,7% proviene de Perú.

La cifra se compara con los envíos por US$ 107 millones de Chile en ese mismo periodo, pero a todo el mundo.

La diferencia de tamaño entre ambas industrias es relevante.

Cuánta palta le compra Chile a Perú

Según datos del Comité de Paltas de Chile, la temporada 2024-2025 culminó con una producción de 240 mil toneladas, lo que la convierte en la mejor campaña del sector en los últimos 15 años, siendo solo superada por la temporada 2009-2010 (290 mil toneladas).

El gremio que agrupa a agricultores, comercializadores y exportadores de palta destacó que casi la mitad de la producción (43%) se quedó en el mercado interno, característica única en la industria agrícola, lo que es reflejo del alto consumo nacional y la preferencia de las personas en Chile por esta fruta.

De hecho, el país es el segundo mayor consumidor de palta Hass del mundo, con 8,6 kilos per cápita al año. México es el principal consumidor de platas en el mundo.

Perú, un gigante de las paltas

El vecino país es uno de los mayores productores y exportadores de palta del mundo y le saca amplia ventaja a Chile.

De acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), en el primer semestre del 2025, las exportaciones peruanas de palta superaron las 433 mil toneladas, esto es un incremento de 32% respecto a igual periodo del año anterior.

Es uno de los principales productos de los envíos agrarios peruanos.

Según la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX) del vecino país, las exportaciones peruanas de palta en sus diferentes presentaciones sumaron US$ 917.349 millones experimentando un crecimiento de 16% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Chile no está dentro de los principales destinos de la palta peruana. Los mercados más relevantes para el vecino país son Países Bajos, España y Estados Unidos.

Cuánta palta compra Chile a Perú

En el contexto de la alerta en Chile por la posibilidad de cadmio en estos frutos peruanos, el Comité de Paltas de Chile emitió una declaración en la que destaca “la seguridad y confianza de la producción chilena, caracterizada por su calidad y estricto cumplimiento de los protocolos fitosanitarios internacionales”.

En el documento, el gremio dijo que Chile cuenta con un sistema agrícola reconocido mundialmente por sus estrictos controles fitosanitarios, además de contar con una condición natural única, que hace de nuestro país una isla fitosanitaria.

“El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) supervisa cada etapa del proceso productivo y de exportación, garantizando que la fruta cumpla con los estándares más exigentes de inocuidad alimentaria”, afirmó.

Lee también:

Más sobre:PaltaPerú

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Encuentran cuerpo de adolescente que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

Gendarmería ordena el traslado de 140 reos tras fuga de internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

4.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

5.
Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos
Chile

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos

Encuentran cuerpo de adolescente que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén

El dilema de Calisto: aún no sabe si votará por Jara o Matthei

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES
Negocios

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

¿Cuánta palta le compra Chile a Perú? La industria de ambos países frente a frente

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

El Team Chile tiena una de sus jornadas más prolíficas y brilla con nuevos oros en los Juegos Panamericanos Juveniles
El Deportivo

El Team Chile tiena una de sus jornadas más prolíficas y brilla con nuevos oros en los Juegos Panamericanos Juveniles

“Me parece una falta de cariño”: Juan Ramírez reacciona a descarte de Héctor Tapia en Colo Colo por su vínculo con Vidal

Con duras acusaciones: Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro