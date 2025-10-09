SUSCRÍBETE
Producción de paltas proyecta su mejor nivel en 15 años

Los chilenos consumen 8,6 kilos per cápita al año, el segundo nivel más alto del mundo.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

La industria de las paltas proyecta una temporada incluso mejor que la anterior. Si en el ciclo 2024-2025 estimaban que la producción de paltas superaría las 235 mil toneladas, ahora proyectan que para el periodo 2025-2026 se producirán 240 mil toneladas. La cifra más alta en 15 años.

Si bien son estimaciones preliminares, estas “confirman las buenas perspectivas de la industria”, precisaron desde el Comité de Paltas de Chile. La producción ha logrado consolidar un piso productivo en torno a las 30 mil hectáreas plantadas a nivel nacional.

El gremio, que agrupa a productores y comercializadores de palta del país, señaló que entre las razones que explican el buen desempeño proyectado están las condiciones climáticas, que se han mantenido favorables. A esto se suma la aplicación de nuevas tecnologías y el buen manejo agronómico.

. Foto: AP.

El principal destino de las paltas

Al igual que en las temporadas pasadas, el gremio del sector espera que la distribución de la producción mantenga el equilibrio entre el consumo interno e internacional.

Por ejemplo, en el periodo 2024-2025, el 57% de la palta chilena se exportó y el 43% se destinó al consumo local. Las personas en Chile consumen 8,6 kilos per cápita al año, el segundo nivel más alto del mundo y México el primero.

En este nueva temporada, Europa continuará siendo el principal mercado de destino, seguido por Latinoamérica, donde Argentina se ha consolidado como un “socio clave”, considerando que durante el ciclo anterior sus importaciones de palta chilena crecieron un 25%.

Asimismo, se proyecta que las exportaciones a América del Norte y Asia se mantengan estables.

“El hecho de que estemos manteniendo niveles de cosecha similares a los del año pasado, que fue una muy buena temporada, es una excelente noticia para el sector. Esto es reflejo de la alta competitividad de la producción nacional, considerando que la superficie plantada se ha mantenido estable en el tiempo”, afirmó Francisco Contardo-Sfeir, presidente ejecutivo del Comité de Paltas.

