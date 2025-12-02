“Conveniente y atractiva”: La opinión de Francisca Ponce y sus hermanos de cara a la fusión de las cascadas de SQM

Una reducción de los costos de administración, una mejora en la liquidez de las acciones y un menor descuento respecto del activo subyacente fueron los argumentos que dieron tres de los hijos de Julio Ponce, directores de las sociedades cascada, a entregar su opinión favorable a la reestructuración impulsada.

La operación propuesta implica la fusión por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios; la venta de la participación que Potasios mantiene en Pampa Calichera a Norte Grande; la fusión por absorción de Global Mining, filial de Calichera, en Oro Blanco; y la fusión por absorción inversa de Norte Grande en Oro Blanco.

Según establece la ley de sociedades anónimas, los directores de las compañías debieron pronunciarse sobre la conveniencia de la operación para el interés de los accionistas.

Respecto de la fusión de por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco, la directora de ésta última sociedad, Francisca Ponce Pinochet , señaló que es “altamente conveniente y atractiva para los intereses sociales y para los accionistas de ambas compañías”.

Al respecto, argumentó que la simplificación de la estructura corporativa “eliminaría una capa intermedia en la estructura, la que permitiría reducir los costos asociados a la administración, honorarios, asesorías, entre otros. A su vez, aportaría mayor flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones y facilitaría la estandarización, integración y optimización de los procesos internos”.

Además, escribió que la simplificación, “junto con el acercamiento al activo subyacente y disminución en costos administrativos podría disminuir el descuento holding”.

Francisca Ponce fue designada en junio por su padre como su heredera en la administración de las cascadas. “Lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial, de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce”, anunció Julio Ponce en una carta.

Su hermano Alejandro Ponce, también director de la firma, dio su opinión favorable considerando que la “fusión entre Oro Blanco y Pampa Calichera permitiría consolidar los activos y concentrar en un solo vehículo la participación en el activo subyacente. Esto conllevaría a una reducción de costos administrativos, agilización en la toma de decisiones y tener una estructura más liviana”.

Además, planteó que la simplificación “contribuiría a una mayor transparencia y a una mejor percepción de la sociedad absorbente en el mercado, lo que llevaría a una disminución del descuento holding que afecta a las acciones de Oro Blanco”.

Daniela Ponce, hermana de Francisca y Alejandro, indicó que “la fusión es atractiva y conveniente para el interés social y para los accionistas de Oro Blanco”.

Esto, considerando que “la eliminación de una capa intermedia en la estructura de control actual permitiría que la participación se integre en una entidad con mayor simplicidad y transparencia. Esto reducirá costos asociados a administración, honorarios y asesorías, facilitaría la toma de decisiones y optimizaría los procesos operativos”.

Además, dijo que “la fusión podría disminuir el descuento holding de Oro Blanco debido a la mayor cercanía que tendría con el activo subyacente y las potenciales eficiencias producto de tener una estructura más liviana”.

No fueron los únicos que opinaron positivamente. El presidente de todas las cascadas, Rafael Guilisasti, señaló en el caso de Oro Blanco que la operación es “conveniente para el interés social”.

Presidente de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera.

Entre otras cosas, argumentó que la simplificación corporativa “permitirá reducir costos asociados a la administración, honorarios y asesorías. Facilitando una toma de decisiones más ágil y flexible, y favoreciendo la estandarización, integración y mejora de los procesos internos”.

Además, dijo que la fusión de Oro Blanco con Pampa Calichera “permitiría que las acciones de Oro Blanco tengan mayor liquidez, lo que junto a la cercanía al activo subyacente SQM y el potencial ahorro en costos debería producir una disminución del descuento holding”.

Patricio Phillips, Andrés Nieme y Fanor Velasco también dieron su opinión favorable

Calichera y Nitratos

El directorio de Pampa Calichera también aprobó su absorción por Oro Blanco. Su presidente, Rafael Guilisasti, valoró la reducción de costos y en que los accionistas de Pampa Calichera al convertirse en accionistas de Oro Blanco, sociedad anónima abierta con presencia en el mercado bursátil, “aumentarían la liquidez de sus acciones al estar disponibles para transacción en bolsa”.

En esa línea, Francisca Ponce dijo que, “al convertirse los accionistas de Pampa Calichera en accionistas de Oro Blanco, les proporcionaría una mayor liquidez a sus acciones al poder negociar en un mercado con presencia y volúmenes relevantes”.

Además, reiteró que la peración permitiría reducir costos, mismo argumentos entregados por sus hermanos Daniela y Alejandro, quienes también coincidieron en la mayor liquidez que lograrían al ser accionistas de Oro Blanco.

Los dierctores Héctor Pérez, Andrés Nieme y Patricio Phillips también emitieron una opinión favorable.

Respecto de la fusión inversa de Nitratos en Potasios, Francisca Ponce como directoria de Potasios reiteró también el ahorro en gastos y explicó que “al juntar el capital de Nitratos con el capital de Potasios, se produciría un aumento en la liquidez de la acción de Potasios, lo que la haría más atractiva para el mercado”.

Además, indicó que la simplificación de la estructura y la disminución en costos “podría disminuir el descuento holding de la acción de Potasios”.

En esa misma línea, Daniela Ponce apeló a la reducción capas intermedias y eldescuento holding. En tanto, su hermano alejandro sostuvo que la operación permitiría una mayor transparencia de la sociedad, “lo que permitiría que el precio de las acciones de Potasios refleje de manera más precisa al valor real de sus activos”.