VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    “Conveniente y atractiva”: La opinión de Francisca Ponce y sus hermanos de cara a la fusión de las cascadas de SQM

    Las cinco sociedades aguas arriba de SQM a través de las cuales Julio Ponce cuenta con el 26% de la minera no metálica están en proceso de fusión. La estructura implicará que sólo quedarán dos compañías y, en ese proceso, los directores de las empresas debieron entregar su opinión al mercado. Tres de los cuatro hijos de Ponce participan en los directorios.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Una reducción de los costos de administración, una mejora en la liquidez de las acciones y un menor descuento respecto del activo subyacente fueron los argumentos que dieron tres de los hijos de Julio Ponce, directores de las sociedades cascada, a entregar su opinión favorable a la reestructuración impulsada.

    La operación propuesta implica la fusión por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios; la venta de la participación que Potasios mantiene en Pampa Calichera a Norte Grande; la fusión por absorción de Global Mining, filial de Calichera, en Oro Blanco; y la fusión por absorción inversa de Norte Grande en Oro Blanco.

    Según establece la ley de sociedades anónimas, los directores de las compañías debieron pronunciarse sobre la conveniencia de la operación para el interés de los accionistas.

    Respecto de la fusión de por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco, la directora de ésta última sociedad, Francisca Ponce Pinochet, señaló que es “altamente conveniente y atractiva para los intereses sociales y para los accionistas de ambas compañías”.

    Al respecto, argumentó que la simplificación de la estructura corporativa “eliminaría una capa intermedia en la estructura, la que permitiría reducir los costos asociados a la administración, honorarios, asesorías, entre otros. A su vez, aportaría mayor flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones y facilitaría la estandarización, integración y optimización de los procesos internos”.

    Además, escribió que la simplificación, “junto con el acercamiento al activo subyacente y disminución en costos administrativos podría disminuir el descuento holding”.

    Francisca Ponce fue designada en junio por su padre como su heredera en la administración de las cascadas. “Lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial, de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce”, anunció Julio Ponce en una carta.

    Su hermano Alejandro Ponce, también director de la firma, dio su opinión favorable considerando que la “fusión entre Oro Blanco y Pampa Calichera permitiría consolidar los activos y concentrar en un solo vehículo la participación en el activo subyacente. Esto conllevaría a una reducción de costos administrativos, agilización en la toma de decisiones y tener una estructura más liviana”.

    Además, planteó que la simplificación “contribuiría a una mayor transparencia y a una mejor percepción de la sociedad absorbente en el mercado, lo que llevaría a una disminución del descuento holding que afecta a las acciones de Oro Blanco”.

    Daniela Ponce, hermana de Francisca y Alejandro, indicó que “la fusión es atractiva y conveniente para el interés social y para los accionistas de Oro Blanco”.

    Esto, considerando que “la eliminación de una capa intermedia en la estructura de control actual permitiría que la participación se integre en una entidad con mayor simplicidad y transparencia. Esto reducirá costos asociados a administración, honorarios y asesorías, facilitaría la toma de decisiones y optimizaría los procesos operativos”.

    Además, dijo que “la fusión podría disminuir el descuento holding de Oro Blanco debido a la mayor cercanía que tendría con el activo subyacente y las potenciales eficiencias producto de tener una estructura más liviana”.

    No fueron los únicos que opinaron positivamente. El presidente de todas las cascadas, Rafael Guilisasti, señaló en el caso de Oro Blanco que la operación es “conveniente para el interés social”.

    Presidente de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera.

    Entre otras cosas, argumentó que la simplificación corporativa “permitirá reducir costos asociados a la administración, honorarios y asesorías. Facilitando una toma de decisiones más ágil y flexible, y favoreciendo la estandarización, integración y mejora de los procesos internos”.

    Además, dijo que la fusión de Oro Blanco con Pampa Calichera “permitiría que las acciones de Oro Blanco tengan mayor liquidez, lo que junto a la cercanía al activo subyacente SQM y el potencial ahorro en costos debería producir una disminución del descuento holding”.

    Patricio Phillips, Andrés Nieme y Fanor Velasco también dieron su opinión favorable

    Calichera y Nitratos

    El directorio de Pampa Calichera también aprobó su absorción por Oro Blanco. Su presidente, Rafael Guilisasti, valoró la reducción de costos y en que los accionistas de Pampa Calichera al convertirse en accionistas de Oro Blanco, sociedad anónima abierta con presencia en el mercado bursátil, “aumentarían la liquidez de sus acciones al estar disponibles para transacción en bolsa”.

    En esa línea, Francisca Ponce dijo que, “al convertirse los accionistas de Pampa Calichera en accionistas de Oro Blanco, les proporcionaría una mayor liquidez a sus acciones al poder negociar en un mercado con presencia y volúmenes relevantes”.

    Además, reiteró que la peración permitiría reducir costos, mismo argumentos entregados por sus hermanos Daniela y Alejandro, quienes también coincidieron en la mayor liquidez que lograrían al ser accionistas de Oro Blanco.

    Los dierctores Héctor Pérez, Andrés Nieme y Patricio Phillips también emitieron una opinión favorable.

    Respecto de la fusión inversa de Nitratos en Potasios, Francisca Ponce como directoria de Potasios reiteró también el ahorro en gastos y explicó que “al juntar el capital de Nitratos con el capital de Potasios, se produciría un aumento en la liquidez de la acción de Potasios, lo que la haría más atractiva para el mercado”.

    Además, indicó que la simplificación de la estructura y la disminución en costos “podría disminuir el descuento holding de la acción de Potasios”.

    En esa misma línea, Daniela Ponce apeló a la reducción capas intermedias y eldescuento holding. En tanto, su hermano alejandro sostuvo que la operación permitiría una mayor transparencia de la sociedad, “lo que permitiría que el precio de las acciones de Potasios refleje de manera más precisa al valor real de sus activos”.

    Guilisasti, Nieme y Phillips también dieron una opinión favorable.

    Lee también:

    Más sobre:MercadoCascadasSQMOro BlancoNorte GrandeFrancisca PonceJulio Ponce

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que regula y prohíbe los celulares en las salas de clases y se despacha a ley

    Dañan al Coihue Abuelo: Conaf detecta extracción ilegal de corteza de árbol de 600 años en reserva de Los Ríos

    “Es una gran responsabilidad”: Verónica Encina es elegida coordinadora general del bloque de defensores públicos del Mercosur

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Cuándo y a qué hora es el debate presidencial Archi: el penúltimo encuentro entre Jara y Kast

    Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación
    Chile

    Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación

    “Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer
    Negocios

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer

    “Conveniente y atractiva”: La opinión de Francisca Ponce y sus hermanos de cara a la fusión de las cascadas de SQM

    Tribunal declara la quiebra de Sartor AGF y su controlador presenta querella por estafa contra interventor

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas
    Tendencias

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”
    El Deportivo

    Tomás Asta-Buruaga analiza su renovación en la UC: “Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”

    Un poquito de humo: la controvertida conducta en la que pillaron a Gustavo Costas en los penales entre Racing y Tigre

    Con Ortiz apostando a su renovación: la combinación de resultados que necesita Colo Colo para meterse en la Copa Sudamericana

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”
    Cultura y entretención

    Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

    Casanova celebrará los 21 años de su primer disco en Sala Master

    Julio Anderson, el médico y Jaiva “por accidente” que tocó en El Indio, el disco esencial que cumple 50 años

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”
    Mundo

    Zelenski acusa a Rusia de “usar la diplomacia” para “debilitar las sanciones” y “bloquear acciones colectivas”

    Venezuela autoriza la reanudación de los vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos

    EE.UU. libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón