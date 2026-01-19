Corma aún no tiene balance de daño a forestales por último incendio: “Por ahora, nos hemos abocado a combatir”

El presidente de la Corporación Nacional de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, abordó durante esta mañana la contingencia derivada de los incendios que han afectado a la zona centro sur del país y que han generado severos daños.

En conversación con Pulso, O’Ryan señaló que aún no existe un registro actualizado, desde las empresas, de cuántas hectáreas (ha) de patrimonio forestal han sido siniestradas. Sin embargo, hasta el miércoles de la semana pasada -el registro más reciente- se totalizaba una superficie afectada, a nivel nacional, de 12.894 ha y en la macrozona sur, 6.972 ha. Solo este fin de semana los incendios habían quemado más de 25 mil ha.

El presidente del gremio de la madera recalcó que, “a nivel nacional, el 9% son plantaciones las que se queman en Chile, y en la macrozona sur, el 14%. El 78% son incendios de vegetación natural, bosques nativos, matorrales, etc. Eso es súper importante, porque siempre se apunta a que las plantaciones son el foco que quema todo, y no es así”.

En relación a la cuantificación del daño generado por los incendios, O’Ryan precisó que aún no hay un balance oficial, pero que “va a depender del grado en que está quemado y también de las características de la plantación, en el sentido de qué edad tiene, porque plantaciones más maduras tienen otro valor. Por ahora, nos hemos abocado a combatir”.

Asimismo, aseguró que, “hasta el miércoles, la (compañía) mayor afectada era Forestal Arauco, seguida por Forestal Mininco, que son las dos empresas que tienen más superficie, por lo tanto es muy lógico que ellas sean los más afectadas”.

Ayuda de los gremios

El presidente gremial comentó a Pulso que los distintos gremios de la madera ya han sostenido reuniones para definir la ayuda.

“Hay un convenio vigente de la CPC (Confederación de la producción y del Comercio) con Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) desde 2023, que es justamente para ir y actuar en momentos de catástrofe. La primera línea de combate en este caso es Conaf, Bomberos, Senapred y las empresas forestales, donde nos preocupamos de combatir, y ahí entra el sector privado en alerta para activar los apoyos sin entorpecer. En el foco regional está Álvaro Ananías, de CPC”, precisó.

“Tenemos un chat donde están los gremios sectoriales, donde ya se están canalizando los apoyos de distintas partes. A mí me han llegado chats de muchas empresas, de distintas cosas. Ha habido ayudas desde Latam, desde el Oleoducto Trasandino. También está Rosen para entregar colchones, incluso SalmonChile, la empresa del gremio de los salmones, que está entregando camiones aljibes para llevar agua. Entonces, todo eso se está canalizando a través de CPC Biobío”, agregó.

O’Ryan también comentó los pasos a seguir durante los próximos días. En este sentido, declaró que el foco está puesto en seguir combatiendo los incendios.

“Los pasos a seguir en estos próximos días, primero, lograr apagar los incendios, mantener la seguridad, reducir el riesgo a la población, ya que obviamente es una situación que genera mucho caos. La gente se desespera, están los saqueos, la gente se expone a recuperar sus bienes, lo cual es lo peor que puede pasar porque pone en riesgo a las personas y también hace que se pierda el foco en la parte del combate”, señaló.