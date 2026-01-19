SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El despliegue del sector privado para colaborar ante incendios en Biobío y Ñuble

    Gremios nacionales y locales activaron sus protocolos de crisis, de manera de coordinar con las autoridades la ayuda a las regiones afectadas. Mientras que las empresas forestales contaban con 65 aeronaves y casi 5 mil brigadistas para el combate al fuego.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Penco, 18 de enero 2026.Incendio forefstal provoca alerta roja comunal y piden evacuar los sectores Villarrica y Lirquen  de Penco.Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    La emergencia desatada en las regiones de Biobío y Ñuble por los incendios forestales que han provocado la muerte de al menos 19 personas y arrasado con cientos de viviendas y 24 mil hectáreas movilizó a las organizaciones empresariales locales y nacionales, que además de solidarizar con los afectados, adelantaron que se están coordinando para iniciar labores de ayuda.

    En Santiago, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) activó la Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres, la que estuvo el fin de semana en contacto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para coordinarse con la autoridad de manera de evaluar asistencia hacia las zonas más afectadas.

    “Este trabajo se apoya en el Convenio de Colaboración vigente con el Senapred suscrito en 2023 y se articula además a nivel local con los gremios regionales y con la operación territorial de empresas e instituciones vinculadas a nuestras ramas, como Inacap, Red Salud y otras, con el objetivo de apoyar la respuesta a la emergencia y canalizar de forma responsable y efectiva la cooperación del sector productivo”, dijo una declaración de la CPC.

    A su vez, el presidente de la organización que agrupa al sector privado regional, la Cámara de la Producción y el Comercio Biobío (CPC Biobío), Álvaro Ananías, dijo que por el momento se encuentra recopilando información para entender en detalle el nivel de los daños tanto en los barrios urbanos como en las empresas asociadas.

    El gremio local activó su protocolo de crisis que considera una mesa de trabajo con delegados de las comunas de la región para levantar datos y coordinar ayuda. Anunció también que el lunes se reunirá con el gobierno regional y la delegación así como con otros gremios para compartir información y ponerse a disposición. Asimismo, citó a una reunión extraordinaria de directorio del gremio para comenzar a desarrollar planes de asistencia a los afectados.

    “Estamos haciendo este levantamiento para salir en ayuda junto con otras organizaciones de nuestra región (...) apoyando con enseres, bienes y el apoyo económico que se pueda requerir para este momento y posteriormente para reconstruir”, comentó Ananías.

    “Tenemos que ver exactamente el nivel de los daños y evaluarlos, pero entendemos que va a afectar directamente, por ejemplo, a nuestro patrimonio forestal, que va a seguir disminuyendo, van a aumentar los suelos quemados. Esto genera también daños en la infraestructura y en la logística y transporte en la región”, añadió el líder de CPC Biobío.

    Incendio Forestal El Tapihue de Tiltil Continúa en combate con 1.500 hectáreas consumidas de arbolado y matorral nativo de forma preliminar. Los equipos terrestres y aéreos continúan en sus labores utilizando retardante para su mitigación.

    Empresas en combate

    Las compañías forestales, las principales afectadas por los siniestros, desplegaron ingentes recursos para el combate directo de la emergencia y detuvieron sus faenas productivas en las zonas golpeadas.

    Según la Corporación de la Madera (Corma), el gremio que agrupa al sector, las empresas concentraban el 80% de los recursos de combate al fuego, que integraban más de 65 aeronaves y casi 5 mil brigadistas para las labores en las dos regiones más golpeadas, luego del traslado de personal y equipos desde las regiones del Maule, O’Higgins, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    En Biobío, en la tarde del domingo, trabajaban en Concepción, Los Ángeles, Laja, Nacimiento, Florida, Tomé, Arauco, Hualqui y Santa Juana. Y en Ñuble, en Ránquil, San Nicolás, Pemuco, San Fabián, Pinto, Quillón y Yungay.

    “La ocurrencia de nuevos focos mantiene al sistema bajo una alta exigencia operativa. Con más de 30 incendios diarios, incluso con todos los recursos desplegados, la capacidad de respuesta se ve tensionada, aumentando el riesgo para la población y los equipos de combate”, dijo el gremio.

    El presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, destacó el hecho de que el gobierno hubiese decretado estado de catástrofe para facilitar las labores de combate al fuego.

    “Vemos que las autoridades han ido tomando las decisiones correctas en cuanto a ir decretando el estado de catástrofe y también ir escalando cualquier limitación de restricción del movimiento de las personas para velar por su seguridad y también velar por el control de las rutas, de tal forma de que quienes cometen incendios intencionales se les dificulte”, comentó O’Ryan.

    “Necesitamos pillar a estas personas que generan incendios intencionales y al mismo tiempo permitir que nuestras fuerzas de combate fluyan con la mayor rapidez posible y para eso necesitamos vías despejadas”, añadió.

    Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en el sector san Jorge, sector rural de la comuna de Concepcion. Lukas Jara/Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

    Al consultar a las mayores empresas forestales, en Arauco, filial de Copec, comentaron que pese a que los siniestros no están en la zona de sus bosques sino más al norte, de todos modos están colaborando con más de 600 personas en el combate.

    “Como compañía hemos puesto a disposición la totalidad de nuestros recursos para apoyar el combate de los incendios, trabajando de manera coordinada con las autoridades y los equipos de emergencia”, dijo Cristián Infante, gerente general de Arauco.

    La filial de Copec explicó que cuenta con 40 aeronaves, incluidos 4 drones para operaciones nocturnas; 130 brigadas, de las cuales 34 son nocturnas; 12 brigadas mecanizadas; 40 equipos de fuerza de tarea; y 40 skidders adicionales, operados por 170 personas. En cuanto a prevención, comentó que a nivel nacional tiene 14 mil kilómetros de estructuras preventivas, como cortafuegos, fajas y zonas de protección, y realiza trabajos en 25 mil hectáreas de patrimonio cada año.

    Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en el sector san Jorge, sector rural de la comuna de Concepcion. Lukas Jara/Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

    A su vez, la otra gran forestal, CMPC, desplegó a 320 personas y 21 aeronaves en nueve focos activos. centraba sus esfuerzos en un incendio en Collipulli, en la Región de la Araucanía. Allí trabajaban con más de 100 personas y la faena incluía un helicóptero Chinook, capaz de lanzar más de 4 mil litros, así como con tres helicópteros medianos y tres aviones cisterna. En tierra era reforzado por un bulldozer, una brigada cisterna, una brigada terrestre, dos brigadas helitransportadas y tres brigadas silvícolas.

    “Hemos puesto a disposición nuestros recursos para apoyar el combate de los incendios, con equipos mecanizados, brigadas multipropósito enfocadas en la protección de viviendas y soporte técnico de telecomunicaciones que refuerza la coordinación en terreno”, comentó Beatriz Cárdenas, líder de Incendios Forestales de CMPC.

    Además, otras 160 personas combatían en otros focos en zonas productivas de CMPC, como San Ramón y Santa Zaira, en Los Ángeles, y en Nacimiento.

    Lee también:

    Más sobre:IncendioBiobíoCPCSofofaGremiosEmpresariosNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    “Podría evolucionar hacia algo más grave”: qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Fiscales ordenan resguardar “sitios del suceso” con miras a esclarecer el origen de los incendios en Ñuble y Biobío

    Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno

    De Urresti (PS): “Es imprescindible poner en discusión las dos reformas políticas, si no, sería un esfuerzo estéril”

    Lo más leído

    1.
    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    2.
    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    3.
    La pesada herencia fiscal que dejará el gobierno de Boric a Kast

    La pesada herencia fiscal que dejará el gobierno de Boric a Kast

    4.
    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    5.
    “El 40% de la ropa de mujer se trae en avión”: La estrategia “ágil” de Falabella Retail para conseguir su año récord

    “El 40% de la ropa de mujer se trae en avión”: La estrategia “ágil” de Falabella Retail para conseguir su año récord

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscales ordenan resguardar “sitios del suceso” con miras a esclarecer el origen de los incendios en Ñuble y Biobío

    De Urresti (PS): “Es imprescindible poner en discusión las dos reformas políticas, si no, sería un esfuerzo estéril”

    Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno
    Negocios

    Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno

    Precio promedio real del cobre en 2025 no superó a los años previos, pero se prevé que alcance un nuevo récord este 2026

    El informe del CEP para perfeccionar el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas
    Tendencias

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    “Podría evolucionar hacia algo más grave”: qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”
    El Deportivo

    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

    Con dedicatoria a sus críticos: la feroz reacción de Javier Correa tras volver al gol en la caída de Colo Colo

    Temprana derrota: Alejandro Tabilo se despide en sets corridos del Abierto de Australia ante el francés Halys

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria
    Cultura y entretención

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    El Comité Nacional para la Administración de Gaza: el paso clave de la segunda fase del plan de paz
    Mundo

    El Comité Nacional para la Administración de Gaza: el paso clave de la segunda fase del plan de paz

    Europa va a las urnas: las elecciones que marcarán al Viejo Continente durante 2026

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”