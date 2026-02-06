SUSCRÍBETE POR $1100
    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    “Este récord está estrechamente ligado a la modernización del Estado. Hoy, nueve de cada diez empresas se crean de manera digital a través de Tu Empresa en un Día”, destacó el biministro de Economía y Energía Álvaro Garcia.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Ipom de junio: economistas ven que BC cerrará la puerta a PIB bajo 2% en 2025 y subirá inflación a 4%

    El 2025 cerró con cifras récord en la formación de nuevas sociedades en Chile. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Economía, entre enero y diciembre se constituyeron un total de 221.262 empresas y sociedades.

    Este nivel representa un máximo histórico desde que se empezó a medir los niveles en 2013, superando la marca anterior alcanzada el 2021, cuando se registraron 198.087 firmas explicado por el auge de la digitalización en pandemia.

    Los datos de diciembre muestran una variación interanual positiva de 12,3%. En términos agregados, en 2025 se crearon 37.174 más empresas que en 2024, con una tendencia al alza en todos los meses del año.

    El impulso principalmente de la actividad es la digitalización. Del total de constituciones en diciembre, el 90,1% se realizó a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES). Esta iniciativa permite constituir una empresa en un solo día sin costos asociados.

    Por otro lado, solo un 9,9% de los trámites se cursó mediante el sistema tradicional del Diario Oficial, consolidando la preferencia por los canales electrónicos para el inicio de actividades económicas.

    Ante este escenario, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, valoró las cifras como un indicador positivo. “Son miles de nuevas empresas que reflejan la confianza de las personas en Chile, en sus capacidades y en un entorno que hoy facilita iniciar un proyecto, innovar y generar empleo”, señaló la autoridad.

    Desempeño regional y tipo de estructuras

    Si bien la Región Metropolitana concentró el mayor volumen de operaciones con 89.715 registros, equivalente al 44,3% del total nacional, el dinamismo creció en todo el país.

    El informe destaca que las regiones que mostraron las mayores tasas de crecimiento anual en constituciones mediante el sistema RES fueron Atacama, con un alza del 31,5%, seguida por Los Ríos con un 28,8% y Arica y Parinacota con un 28%.

    En cuanto a los tipos de las estructuras, en diciembre el 77,45% de las constituciones a través del RES correspondieron a Sociedades por Acciones (SpA), mientras que en el otro extremo las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) solo alcanzaron una participación marginal de 7,46%. A su vez, los giros declarados por los constituyentes se concentraron en comercio, asesorías, arriendo y construcción.

    La participación de extranjeros también mostró una tendencia al alza. Mientras que en 2023 representaban solo el 3,4 de los socios, durante 2025 la cifra alcanzó un promedio de 11,7%.

    El impulso a la modernización estatal fue otro punto que destacó el biministro Garcia: “Este récord está estrechamente ligado a la modernización del Estado. Hoy, nueve de cada diez empresas se crean de manera digital a través de Tu Empresa en un Día, y con plataformas como CoopDigital estamos ampliando estas oportunidades a las cooperativas”, afirmó.

    Las cooperativos también mostraron un aumento, aunque en una escala menor. En diciembre se registraron 2.302 cooperativas activas y vigentes, lo que corresponde a un crecimiento de 10,4% en doce meses. Estas entidades se agruparon mayoritariamente en el rubro de Servicios, seguido por Producción y Trabajo.

