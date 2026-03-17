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    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    Con el Mepco en funcionamiento, los precios de las bencinas subirán en torno a 30 pesos el jueves de la próxima semana, pero sin ese mecanismo el incremento sería mucho mayor.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Bencinas OK

    El tema está instalado y la duda también. Las señales que ha dado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz apunta a que se buscarán alternativas e incluso se ha esbozado la idea de eliminarlo y entregar recursos focalizados.

    Esta idea no fue bien vista por los parlamentarios de oposición ya que generaría un fuerte impacto en los consumidores.

    El Mepco fue creado por la ley Nº 20.765 publicada el 09 de julio del 2014, con la finalidad de establecer un mecanismo de estabilización de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, del petróleo diésel, del gas licuado de petróleo y del gas natural comprimido, ambos, estos últimos, de consumo vehicular. Dicho mecanismo opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles lo que hace que el precio se traspase de manera gradual a los consumidores.

    Dado el conflicto entre Estados Unidos con Irán que ha impulsado al alza el precio del petróleo lo que incide directamente en el precio de los combustibles. De hecho, con el Mepco en funcionamiento se esperan que las bencinas de 93 y 97 octanos subirán en torno a $26. Ahora, en caso de que no estuviera el Mepco, el alza esperada para la próxima semana sería del orden de $300 promedio.

    16/03/2026 - MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y MARA SEDINI, VOCERA DE GOBIERNO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    De acuerdo al economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, “según nuestras estimaciones, un poco a la luz de la dinámica del precio del petróleo y el brend y el tipo de cambio, eventualmente el alza sería bastante abrupta con un alza de cerca de $350 en el caso de la gasolina 93 octanos y de $270 para la gasolina 97 octanos. Para el diésel, en tanto, el incremento sería de unos $400”.

    Como alternativa al Mepco, los expertos proponen que el traspaso de los precios sea mayor a los consumidores, ya que de esa manera el costo fiscal sería menor.

    En ese sentido, Ortiz afirma que “una opción es tratar de traspasar una mayor proporción del alza, es decir, cambiar los umbrales en los cuales se calcula la variación cada tres semanas, de tal forma de permitir que ya la variación, por ejemplo, no sea de 30 pesos aproximadamente en el caso de las gasolinas, sino pensemos un alza en torno a unos 60 pesos, es decir, duplicar este elemento en cuanto a la posibilidad, digamos, de traspaso, es un impacto marginal, pero eventualmente presionaría marginalmente menos el fisco gatillando, digamos, eventualmente un menor suceso”.

    La otra opción la plantea, Jorge Hermann, de Hermann consultores, quien señala que una opción es volver al funcionamiento original del Mepco, que era un traspaso todas las semanas, de manera que el fisco tenga que desembolsar menos recursos.

    “Se debería volver al Mepco original de empezar a traspasar semana a semana. Es una alternativa para disminuir el gasto y lo otro es ampliar la banda y así hacer que el efecto fiscal sea menor. Esto, porque lo que estamos haciendo es que estamos manteniendo un precio hoy día estable duran tres semanas, pero con un precio que subió mucho y eso hace que el costo fiscal sea muy alto”, plantea Hermann.

    Más sobre:BencinasMepco

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