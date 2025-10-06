CyberMonday arranca mejor que la edición pasada: se registran más de 90 mil compras

Formalmente y considerando a los participantes oficiales, a las cero horas de este lunes comenzó el CyberMonday 2025, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). En cifras preliminares, las primeras ventas ya superan a la edición pasada.

Según reportó la CCS, en las primeras horas medidas, se realizaron 90 mil transacciones por más de US $11 millones,un incremento del 18% respecto al inicio del CyberMonday 2024.

En cuanto a los montos transados, las tiendas por departamento concentraron cerca de un tercio del total, seguidas por aerolíneas y operadores turísticos, que aportaron alrededor del 28%.

“Entre los segmentos con mayor crecimiento inicial destacaron nuevamente las multitiendas y los supermercados, ambos con alzas de dos dígitos”, dijo la CSS.

El CyberMonday 2025 cuenta con alrededor de 660 sitios web participantes oficiales y se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre.

Para el balance global, la CCS se proyecta un nuevo récord de ventas con transacciones por US$490 millones.