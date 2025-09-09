De la botella a la lata: la apuesta de Concha y Toro para atraer a un público más joven

Viña Concha y Toro busca posicionar su marca Casillero del Diablo no solo en la tradicional botella de vidrio, sino que también en lata para Reino Unido y Japón. En el mercado británico, la apuesta es por los vinos tintos y blancos y en Japón el foco está en la línea Devil’s Carnaval.

Sobre la decisión de este formato en lata, la firma apela a la “innovación”, portabilidad del envase y que es “muy popular entre las nuevas generaciones”.

En detalle, se trata del vino cabernet sauvignon reserva y sauvignon blanc reserva en formato de lata de 187 ml.

“La venta de sauvignon blanc en lata comenzó en julio, y en agosto lanzamos el cabernet sauvignon. A la fecha, los resultados preliminares son muy auspiciosos porque hemos sabido llegar a las necesidades cambiantes de los consumidores en una nueva ocasión de consumo ‘on the go’, que también se ha visto favorecido por altas temperaturas del verano boreal”, indicó Lynn Balaresque, subgerente marketing de Casillero Del Diablo, en un comunicado.

Por otra parte, en Japón se lanzó recientemente Casillero del Diablo Devil’s Carnaval, en sus variedades red y chardonnay, “también con el objetivo de apuntar hacia un público más joven y disponible en canales de venta al paso”.

Viña Concha y Toro destacó que, según los analistas globales Future Market Insights, se estima que el mercado mundial de vino en lata aumentará de US$ 643 millones en 2024 a US$ 3.129 millones en 2034, impulsado por los milennials y la generación Z, así como por los cambios en los patrones de consumo.

La marca Casillero del Diablo ocupa el tercer puesto entre las diez marcas de vino más vendidas en el Reino Unido, según las últimas estadísticas de Nielsen IQ.