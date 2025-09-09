SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

De la botella a la lata: la apuesta de Concha y Toro para atraer a un público más joven

Viña Concha y Toro apuesta a seguir creciendo en el mercado del Reino Unido y Japón, ampliando la oferta de la tradicional botella de vino a la lata.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo

Viña Concha y Toro busca posicionar su marca Casillero del Diablo no solo en la tradicional botella de vidrio, sino que también en lata para Reino Unido y Japón. En el mercado británico, la apuesta es por los vinos tintos y blancos y en Japón el foco está en la línea Devil’s Carnaval.

Sobre la decisión de este formato en lata, la firma apela a la “innovación”, portabilidad del envase y que es “muy popular entre las nuevas generaciones”.

En detalle, se trata del vino cabernet sauvignon reserva y sauvignon blanc reserva en formato de lata de 187 ml.

“La venta de sauvignon blanc en lata comenzó en julio, y en agosto lanzamos el cabernet sauvignon. A la fecha, los resultados preliminares son muy auspiciosos porque hemos sabido llegar a las necesidades cambiantes de los consumidores en una nueva ocasión de consumo ‘on the go’, que también se ha visto favorecido por altas temperaturas del verano boreal”, indicó Lynn Balaresque, subgerente marketing de Casillero Del Diablo, en un comunicado.

Por otra parte, en Japón se lanzó recientemente Casillero del Diablo Devil’s Carnaval, en sus variedades red y chardonnay, “también con el objetivo de apuntar hacia un público más joven y disponible en canales de venta al paso”.

Viña Concha y Toro destacó que, según los analistas globales Future Market Insights, se estima que el mercado mundial de vino en lata aumentará de US$ 643 millones en 2024 a US$ 3.129 millones en 2034, impulsado por los milennials y la generación Z, así como por los cambios en los patrones de consumo.

La marca Casillero del Diablo ocupa el tercer puesto entre las diez marcas de vino más vendidas en el Reino Unido, según las últimas estadísticas de Nielsen IQ.

Más sobre:MercadosConcha y Toro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

Los detalles del ritual mapuche que terminó en tragedia y que tiene a una machi imputada por la muerte de dos personas

Turismo dieciochero en riesgo: cierre de parques en Fiestas Patrias por feriados irrenunciables pone los ojos en Conaf

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

5.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES
Chile

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

Los detalles del ritual mapuche que terminó en tragedia y que tiene a una machi imputada por la muerte de dos personas

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara
Negocios

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

Ministerio de Energía anuncia cooperación con la AIE para mejorar seguridad del sistema eléctrico

De la botella a la lata: la apuesta de Concha y Toro para atraer a un público más joven

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple
Tendencias

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa
El Deportivo

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa

La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo
Cultura y entretención

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

Gondwana regresa a Santiago con un concierto irrepetible en M100

Michael Caine sale del retiro: el rol que jugó su entrañable amistad con Vin Diesel

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia
Mundo

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer