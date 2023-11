Defensoría del Contribuyente detalla cómo los adultos mayores pueden acceder a rebaja de contribuciones

A fines de este mes se termina el plazo para pagar la cuarta cuota de las contribuciones de bienes raíces. A 10 días de que finalice este plazo, la Defensoría del Contribuyente, detalló cómo los adultos mayores pueden acceder al beneficio de la rebaja total o parcial de las contribuciones.

En un comunicado, el organismo recordó que se trata de un apoyo permanente del Estado que se entrega de manera automática a personas mayores vulnerables económicamente e implica una reducción en el pago de las contribuciones de propiedades no agrícolas con destino habitacional de un 100% o 50%. El beneficio rige para las dos últimas cuotas del año, y para las dos primeras del año siguiente.

“Las contribuciones es uno de los temas por el que más consultas nos llegan. Hay mucho desconocimiento en torno a este impuesto, desde qué son hasta por qué si antes no pagaba, ahora lo debo hacer. Por eso, este beneficio aparece como un apoyo fundamental para las personas mayores más vulnerables”, dijo el defensor nacional, Ricardo Pizarro.

Los requisitos para acceder al beneficio son: tener mínimo 60 años en el caso de las mujeres, y 65 en el caso de los hombres, cumplidos al 31 de diciembre del año anterior a que se haga efectiva la rebaja. La propiedad debe ser no agrícola y afecta al pago de contribuciones. El avalúo de la propiedad, objeto del beneficio, no puede exceder de $207.070.612 al 1de julio de 2023. Si la persona tiene más de una propiedad, la suma de los avalúos fiscales de sus bienes raíces no pueden superar los $276.633.395 al 1 de julio de 2023.

Además, el inmueble debe estar inscrito a nombre del beneficiario o beneficiaria exclusivamente, o en conjunto con su cónyuge, conviviente civil o en conjunto con hijos que hayan sucedido al cónyuge fallecido, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces.

Los adultos mayores que cumplan con todos los requisitos podrán acceder de forma automática al descuento. Este será del 100% si los ingresos anuales del contribuyente, al 31 de diciembre del año anterior al que se hace efectiva la rebaja, no exceden los $825.620. Y del 50%, si los ingresos mensuales son superiores a $825.620 e inferiores o iguales a $1.834.710.

“Quienes necesiten orientación sobre estos temas, podemos revisar su caso y analizar si realmente cumplía con la totalidad de los requisitos o siente que han sido vulnerados sus derechos como contribuyente, nos pueden contactar en www.dedecon.cl y redes sociales”, agregó Pizarro.