    Desempleo extranjero baja a 7,7% incidido por sectores de servicios administrativos

    Distinta de la tasa de ocupación nacional que no logró bajar del 8% durante 2025, la tasa de desempleo de personas extranjeras dio tregua y cayó del 8% al 7,7% en doce meses. Por otra parte, las mujeres siguen presentando menor tasa de empleo y de participación respecto de los hombres.

    Sofía López 
    Sofía López
    Foto: AtonChile.

    La tasa de desocupación extranjera, publicada por el Instituto Nacional de estadísticas (INE), se contrajo 0,3 puntos porcentuales, situándose en 7,7% durante el trimestre octubre-diciembre. A diferencia de la tasa de ocupación nacional informal que creció durante 2025, en el caso del empleo informal en población extranjera, este disminuyó un 1,7% en doce meses.

    Así, el porcentaje de desocupación de la población extranjera se ubicó 3 décimas porcentuales por debajo de la tasa a nivel nacional, que llegó a 8% durante el mismo período.

    De los casi 2 millones de la población extranjera total, un 80,7% está en calidad de fuerza de trabajo, correspondiente a 1.102.231 personas. De ese total, la tasa de ocupación es de un 74,4%, un 0,2% más que al mismo trimestre de 2024, lo que significó un ingreso de 18.300 personas al mercado laboral.

    Respecto a la variación en doce meses, las personas de población extranjera desocupadas disminuyeron un 2,3%. Anualmente, la estimación total de la población ocupada aumentó un 1,8%. Esto representa un total de 1.017.088 personas ocupadas.

    En el caso de la tasa de ocupación informal, esta alcanzó un 28,5%, demostrando una disminución de 1,0 pp. en doce meses con un total de 289.733 personas, lo que representa un 11,4% de las personas ocupadas informales a nivel nacional.

    Según sector económico, la expansión de la tasa de ocupación fue incidida por los sectores de servicios administrativos y de apoyo (88,7%), construcción (35,3%) e industria manufacturera (22,9%). Por otro lado, los descensos fueron marcados por comercio (-14,3%), hogares como empleadores (-22,3%) y transporte (-11,5%).

    Imagen que representa la gran brecha que existe entre los hombres y las mujeres

    Por sexo, la tasa de desocupación femenina (9,1%) fue mayor que la masculina (6,6%). Si bien hubo una disminución de 2,6 pp. respecto del mismo periodo en 2024, es importante destacar que durante trimestre de octubre-diciembre de ese año hubo un peak de desempleo femenino con 12,6%, el triple del masculino (4,0%).

    En relación a la evolución, la tasa de participación por parte de las mujeres sigue siendo menor que la masculina y aún no logra superar la barrera del 75% desde 2023. El trimestre reportado representó el 72,3%, incidida por un descenso del 2% de la fuerza de trabajo, y la de hombres fue de 89%, incidida por un alza del 4,6% de la fuerza de trabajo.

    El nivel educacional que presentó mayor alza fue la de educación secundaria, con un 3,4%. Cabe destacar que es un segmento que desde diciembre de 2023 presenta una tendencia mayoritaria en comparación con los otros niveles educacionales. De igual forma, otra alza que impulsó la expansión de la población ocupada fue la educación superior, con un aumento de 2%. Por otro lado, el segmento de educación primaria sufrió una caída del 9%.

    Por categoría ocupacional, los principales retrocesos fueron en servicio doméstico, con una caída del 28,8% y las personas empleadoras, con una caída del 15,3%. En cuanto a las categorías, el ascenso fue liderado por las personas asalariadas públicas (32,4%), asalariadas privadas (2,9%) y trabajadoras por cuenta propia (2,2%).

