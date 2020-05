Deuda de los hogares chilenos sigue aumentando y reprogramaciones de créditos hipotecarios y de consumo ya superan las 800 mil

En medio de la crisis generada por el coronavirus y su fuerte impacto en el mercado laboral la deuda de los hogares chilenos siguió aumentando aunque moderó su tasas de expansión.

Al primer trimestre del 2020, tras un consistente aumento en la tasa de expansión de la deuda hipotecaria bancaria durante el 2019, se ha registrado estabilidad en torno a un crecimiento de 8% real anual, de acuerdo al Informe de Estabilidad Financiera dado a conocer este miércoles por el Banco Central.

Esto se ha dado en un contexto de bajas tasas de expansión de los precios de vivienda, lo cual está en línea con la evolución reciente de los montos promedio de crédito. Estos desarrollos podrían verse afectados por el rebalanceo de condiciones macro-financieras en el escenario local, donde se observa un deterioro del mercado del trabajo, mayores tasas de interés hipotecarias, una disminución en el volumen de ventas del sector inmobiliario residencial y un menor crecimiento de los precios de vivienda. Los elementos anteriores han modificado el riesgo y costo relativo de contraer y mantener obligaciones financieras, en distintas magnitudes dependiendo de las características del deudor.

Así, para mitigar el riesgo de crédito, la CMF, el Ministerio de Hacienda y el BCCh han implementado una serie de medidasEn particular, a comienzos de abril la CMF flexibilizó la norma de provisiones para la reprogramación de créditos en cuotas, así los bancos, cooperativas y mutuarias, no requieren computar mayores provisiones cuando no se efectúen los pagos asociados a las flexibilizaciones otorgadas a sus clientes.

Al cierre del informe, se habían producido sobre 800 mil reprogramaciones por montos equivalentes a más de 20% de la cartera bancaria total. Alrededor de 90% de estas operaciones correspondían a créditos de consumo e hipotecarios, el resto a la cartera comercial. Esto contribuye a disminuir la carga financiera de los hogares que reprograman sus deudas.