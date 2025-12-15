Director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, deja el cargo en marzo de 2026

El director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Ernesto Huber, dio a conocer al consejo directivo del organismo que dejará el cargo el 31 de marzo de 2026.

“Agradezco la confianza que me ha entregado el consejo directivo y, especialmente, el apoyo recibido por los profesionales del Coordinador Eléctrico Nacional. Los desafíos operacionales y de mercado seguirán aumentando en los próximos años y para ello disponemos de un sistema eléctrico que se ha ido planificando y adaptando para enfrentar los cambios que se vislumbran en los próximos años”, dijo Huber, quien asumió el puesto en mayo de 2022.

Huber ocupará el cargo hasta marzo del otro año, aunque el consejo puede solicitar su salida en una fecha posterior. Ahora inicia un proceso de búsqueda mediante una empresa especializada.

La autoridad cuenta con más de 30 años de experiencia del rubro eléctrico encima. Es ingeniero civil eléctrico de la U. de Chile y MBA en la U. Adolfo Ibáñez, y entre sus hitos laborales destaca su paso por Endesa y Colbún. Luego, entre 1999 y 2016 se desempeñó en el CDECSIC, donde fue subdirector de operación y posteriormente gerente de operación del Coordinador desde que fue creado en 2017.