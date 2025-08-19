Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Estadounidense MLC pone fin a negociación con familia Briones para compra de Cementos Bío Bío y despeja el camino a OPA de peruana Yura

A favor de la OPA lanzada por Carmeuse se mostraron los directores de Cementos Bío Bío, quienes emitieron este martes su opinión respecto del precio y las condiciones ofrecidas por el gigante europeo.

La firma belga lanzó una OPA sobre la compañía a un precio de US$ 1,91127 por acción. La oferta busca adquirir el 100% del capital, transacción que rondaría los US$ 505 millones.

El presidente de Cementos Bío Bío, Felipe Vial, señaló que el precio ofrecido por Carmeuse implica un premio de 16,2%, y dijo que el valor “es superior al que, en su oportunidad, consideró ofrecer la empresa estadounidense Mississippi Lime Company y que quedó consignado en una letter of intent”, que ascendía a US$1,89 por acción. También destacó que está por sobre los $1.450 ofrecidos por la peruana Yura a fines del año pasado.

Así, aseguró que la oferta “resulta conveniente para los accionistas de Cementos Bío Bío”.

Por su parte, el director Alfonso Rozas, manifestó que “los términos de la OPA resultan convenientes para los accionistas que pretendan liquidar su inversión”.

Además, destacó que el precio “representa un alza del 163% respecto al precio de la acción en la bolsa a la fecha del lanzamiento de la OPA por parte de Yura Chile”.

En tanto, el director Ignacio Pérez, elegido con los votos de Yura, expuso que las principales compañías productoras de cal en su mayoría son firmas privadas no listadas en bolsa, pero hay estimaciones de que se han hecho en el rango de 9,4 a 12,2 veces Ebitda. Además, planteó que CBB es una firma productora de cal y cemento, y que “al precio ofrecido por Carmel, la oferta sería en torno a 9,1 veces Ebitda. Cabe tener presente que en los últimos 12 meses se realizaron ventas de activos que generaron Ebitda extraordinario. Si se excluye este efecto no recurrente, la oferta de Carmel equivale a 9,7 veces Ebitda”.

Con estos antecedentes, sostuvo que “la propuesta resulta conveniente para aquellos accionistas que deseen hacer líquida su inversión”.

A su vez, el director Boris Garafulic, elegido con los votos de los accionistas miembros de su grupo controlador, apuntó que la venta constituye “un evento de liquidez relevante”, pero que en caso de alcanzar el umbral mínimo de 176.156.141 acciones vendidas (aproximadamente el 66,67% del total de las acciones emitidas por CBB), “podría producirse una disminución de la libre flotación de las acciones de la compañía, disminuyéndose su oferta y demanda, con la consiguiente reducción de su liquidez”.

No obstante, indicó que, “en mi opinión, la OPA puede resultar conveniente para aquellos accionistas que, atendiendo a su perfil de inversión, estimen liquidar su participación en CBВ”.

En la misma línea, el director Christian Sturms opinó que “podría verse afectada la liquidez futura de las acciones que no sean vendidas en este proceso, en caso que el oferente, luego del proceso de evaluación a que se refirió en el prospecto, cancele la inscripción de las acciones de CBB del Registro de Valores que lleva la CMF”.

Y según el director Eduardo Novoa, “es conveniente para aquellos accionistas que están considerando disponer de sus acciones y así hacer líquida su inversión por las siguientes consideraciones”, mientras que la directora Katia Trusich, apuntó que la OPA “resulta conveniente para los accionistas que decidan aceptarla, ya que, de declararse exitosa, podrán vender la totalidad de las acciones ofrecidas, evitando quedar con remanentes que podrían ser menos líquidos y más difíciles de enajenar en el futuro”.

“En cuanto al precio ofrecido, lo estimo atractivo para aquellos accionistas que deseen liquidar su inversión, ya que es superior al valor de mercado”, finalizó.