Directorio de SQM propone a sus accionistas dividendo de 50% de las utilidades de 2025

SQM informó que su directorio acordó por unanimidad recomendar a la próxima junta ordinaria de accionistas, que se realizará el 23 de abril, que reparta y pague, un dividendo definitivo correspondiente al 50% de las utilidades del ejercicio 2025.

Esto implica un reparto mayor a la política dividendos de la sociedad actualmente vigente, la que establece el reparto de un 30% de las utilidades del ejercicio 2025.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía precisó que el 50% de las utilidades del ejercicio 2025 corresponde a un monto ascendente a US$1,02952 por acción que, de ser aprobado en la próxima junta ordinaria de accionistas.

Añadió que el dividendo se pagaría en su equivalente en pesos moneda nacional de acuerdo con el valor del dólar observado que aparezca publicado en el Diario Oficial del 11 de mayo de 2026, en favor de aquellos accionistas de la sociedad que se encuentren inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a aquel en que se pagará el mismo.