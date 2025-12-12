VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Este desplome provocó pérdidas por decenas de miles de millones de dólares y desencadenó una ola de inestabilidad en el mercado cripto.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Do Kwon, empresario cripto condenado a 15 años de cárcel

    El empresario surcoreano Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York, tras ser considerado responsable del colapso de la stablecoin TerraUSD y su criptomoneda asociada, Luna.

    Este desplome provocó pérdidas estimadas en unos US$ 40.000 millones y desencadenó una ola de inestabilidad en el mercado cripto.

    “Fue un fraude de proporciones épicas, que marcará generaciones”, dijo el juez federal de distrito de Nueva York, Paul A. Engelmayer, quien destacó el alcance económico del caso y recordó que Kwon se había declarado culpable en agosto por conspiración y fraude electrónico.

    “En la historia de los procesos federales, muy pocos casos han causado un daño económico tan grande como el suyo”, agregó el juez, en declaraciones que recoge Bloomberg.

    Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por Terra Luna DADO RUVIC

    En su declaración, el ingeniero de 34 años reconoció haber engañado a los inversionistas: “Defraudé a los inversores (…) lo que hice estuvo mal”, dijo al tribunal.

    Un sistema que prometía estabilidad… hasta que dejó de hacerlo

    Terraform Labs promovía TerraUSD como una stablecoin capaz de mantener paridad uno a uno con el dólar gracias a un algoritmo vinculado a Luna.

    El modelo, sin respaldo en activos tradicionales, se sostenía mientras existiera confianza en el mecanismo de equilibrio entre ambas criptomonedas.

    Esa confianza se quebró en mayo de 2022, cuando grandes inversionistas comenzaron a dudar de la capacidad de TerraUSD para mantener su valor. La venta masiva aceleró el desacople, obligó a la emisión de más unidades de Luna y derrumbó su precio en cuestión de días. Luna pasó de cerca de US$119 a valer apenas un centavo en menos de un mes.

    Documentos judiciales muestran que el sistema ya había mostrado grietas un año antes, cuando TerraUSD perdió temporalmente la paridad. Para contener ese episodio, Kwon y sus asociados recurrieron a un acuerdo no revelado con una firma de trading que compró grandes volúmenes del token para sostener artificialmente su precio. Esa intervención fue ocultada al mercado, según el fallo.

    Impacto global y repercusiones legales

    El derrumbe de Terra tuvo efectos en cadena: golpeó a inversionistas minoristas y grandes fondos por igual, afectó la liquidez del ecosistema cripto y contribuyó al deterioro que posteriormente arrastró a otras plataformas, entre ellas FTX.

    Terraform Labs acordó el año pasado con la SEC la devolución de alrededor de US$3.980 millones, aproximadamente un 10% de los fondos perdidos por los afectados.

    Mientras inicia su condena en EE.UU., Kwon aún enfrenta procesos pendientes en Corea del Sur, lo que podría prolongar su situación judicial una vez que cumpla parte de la sentencia norteamericana.

    Lee también:

    Más sobre:FraudeCriptomonedas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    Lo más leído

    1.
    Excandidato convencional y exCUT: Quién es el líder del gremio de trabajadores municipales que quiere formar una AFP

    Excandidato convencional y exCUT: Quién es el líder del gremio de trabajadores municipales que quiere formar una AFP

    2.
    Oreo vs Tritón: tribunal ordena a Nestlé cambiar publicidad de galleta “Tritón Intensa” en disputa con Mondelez

    Oreo vs Tritón: tribunal ordena a Nestlé cambiar publicidad de galleta “Tritón Intensa” en disputa con Mondelez

    3.
    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    4.
    El dólar cae a mínimos de más de un año en medio de nuevo récord en el precio del cobre y las señales de la Fed

    El dólar cae a mínimos de más de un año en medio de nuevo récord en el precio del cobre y las señales de la Fed

    5.
    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024
    Chile

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna
    Negocios

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    Quiebras de personas suben casi 50% a noviembre y más de 4 mil renegocian sus deudas

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado
    Tendencias

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino
    El Deportivo

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    “Carente de cualquier mínimo fundamento”: la tajante respuesta del Sevilla contra la propuesta de sanción a su estadio

    Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine
    Cultura y entretención

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos
    Mundo

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    Estados Unidos sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan