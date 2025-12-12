“Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

El empresario surcoreano Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York, tras ser considerado responsable del colapso de la stablecoin TerraUSD y su criptomoneda asociada, Luna.

Este desplome provocó pérdidas estimadas en unos US$ 40.000 millones y desencadenó una ola de inestabilidad en el mercado cripto.

“Fue un fraude de proporciones épicas, que marcará generaciones”, dijo el juez federal de distrito de Nueva York, Paul A. Engelmayer, quien destacó el alcance económico del caso y recordó que Kwon se había declarado culpable en agosto por conspiración y fraude electrónico.

“En la historia de los procesos federales, muy pocos casos han causado un daño económico tan grande como el suyo”, agregó el juez, en declaraciones que recoge Bloomberg.

Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por Terra Luna DADO RUVIC

En su declaración, el ingeniero de 34 años reconoció haber engañado a los inversionistas: “Defraudé a los inversores (…) lo que hice estuvo mal”, dijo al tribunal.

Un sistema que prometía estabilidad… hasta que dejó de hacerlo

Terraform Labs promovía TerraUSD como una stablecoin capaz de mantener paridad uno a uno con el dólar gracias a un algoritmo vinculado a Luna.

El modelo, sin respaldo en activos tradicionales, se sostenía mientras existiera confianza en el mecanismo de equilibrio entre ambas criptomonedas.

Esa confianza se quebró en mayo de 2022, cuando grandes inversionistas comenzaron a dudar de la capacidad de TerraUSD para mantener su valor. La venta masiva aceleró el desacople, obligó a la emisión de más unidades de Luna y derrumbó su precio en cuestión de días. Luna pasó de cerca de US$119 a valer apenas un centavo en menos de un mes.

Documentos judiciales muestran que el sistema ya había mostrado grietas un año antes, cuando TerraUSD perdió temporalmente la paridad. Para contener ese episodio, Kwon y sus asociados recurrieron a un acuerdo no revelado con una firma de trading que compró grandes volúmenes del token para sostener artificialmente su precio. Esa intervención fue ocultada al mercado, según el fallo.

Impacto global y repercusiones legales

El derrumbe de Terra tuvo efectos en cadena: golpeó a inversionistas minoristas y grandes fondos por igual, afectó la liquidez del ecosistema cripto y contribuyó al deterioro que posteriormente arrastró a otras plataformas, entre ellas FTX.

Terraform Labs acordó el año pasado con la SEC la devolución de alrededor de US$3.980 millones, aproximadamente un 10% de los fondos perdidos por los afectados.

Mientras inicia su condena en EE.UU., Kwon aún enfrenta procesos pendientes en Corea del Sur, lo que podría prolongar su situación judicial una vez que cumpla parte de la sentencia norteamericana.