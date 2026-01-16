Dólar retoma tendencia alcista en el mercado local tras tocar mínimos desde 2023

El dólar en Chile retomó la tendencia alcista, recuperándose tras haber anotado niveles mínimos que no se registraban desde 2023.

En concreto, la divisa registra un incremento de 0,36%, lo que representa un aumento de $3,15 respecto al cierre anterior. Con este movimiento la moneda se posiciona en $888,8, logrando así recuperar el valor que perdió desde el pasado 12 de enero.

El repunte del dólar coincide con una caída para el cobre. La cotización al contado del metal rojo anotó una contracción de 1,55%, cotizándose en US$5,89 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, marcando su segunda jornada consecutiva a la baja.

Sobre el descenso del metal, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica afirma que se debe al endurecimiento de China contra el trading de alta frecuencia para reducir riesgos en sus mercados de capitales.

“Las autoridades instruyeron a las bolsas continentales a retirar los servidores de firmas de alta frecuencia desde sus centros de datos, afectando la liquidez y aumentando la volatilidad. En este contexto, los metales negociados en Shanghái, Londres y Nueva York registraron caídas relevantes”, dijo Sepúlveda.

En el panorama externo, el dollar index —que mide la divisa frente a una canasta de monedas como el euro y el yen— registra una leve caída de 0,09%. No obstante, el índice se encamina a su tercera semana consecutiva de alzas.