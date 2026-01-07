Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo en la Casa Central de la Universidad Católica el seminario “¿Cómo viene la economía en 2026?: Chile en un nuevo ciclo”, organizado por Clapes UC. En el encuentro participaron la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, y los economistas Rodrigo Vergara, Óscar Landerretche, Cecilia Cifuentes y Hermann González.

En un panel posterior a la presentación de la presidenta del Banco Central, quien explicó los principales indicadores del último Informe de Política Monetaria, los economistas invitados entregaron sus perspectivas sobre el escenario económico de este nuevo año. En términos generales, Landerretche, Cifuentes y Vergara coincidieron en que existen desafíos estructurales de carácter político.

La economista y académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, matizó las expectativas por el alza del precio del cobre e hizo un llamado a la cautela.

“El aumento del precio del cobre, que probablemente es la mejor noticia macroeconómica que hemos tenido en el último tiempo, es una noticia que la matizó. No sé si me gusta tanto que suba el precio del cobre porque esto ya lo vivimos. Ya vivimos una bonanza del cobre, ya vivimos un periodo en que el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión en la minería, pero en que no aumentó en nada la productividad ”, comentó Cifuentes.

La académica enfatizó que “el aumento del precio del cobre no mejora la productividad total de factores y el desafío de Chile es ese, mejorar la productividad total de factores”.

Cecilia Cifuentes. Foto: Andres Perez Andres Perez

“Entonces, en ese sentido, creo que los desafíos son bien importantes y ojalá que el precio del cobre muy alto no tape los problemas de fondo que tiene la economía”, finalizó la economista respecto al valor del metal rojo.

Si bien Cifuentes compartió las expectativas de crecimiento para este 2026 del Banco Central, advirtió que las proyecciones para 2027 “siguen siendo las mismas” .

Además, la economista planteó que existen desafíos mayores en la economía chilena, relacionados con reformas estructurales del Estado y de carácter tributario.

En esta línea, la académica se refirió al proyecto de reajuste del sector público y señaló que el costo económico del acuerdo entre el gobierno y los funcionarios puede complicar un desafío mayor: “mejorar las finanzas públicas”.

También dijo que es de esperar que algunos artículos del proyecto de ley no se aprueben, “porque la verdad que dejan al gobierno entrante bien amarrado de manos para poder pagar los sueldos a los funcionarios públicos si los recursos no están”.

Óscar Landerretche

El académico de la FEN de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, coincidió con el análisis realizado por Cifuentes y agregó que “la categoría más problemática son las reformas estructurales grandes. O sea, como reforma al Estado, permisología en serio, que tiene que ver con meterse con las atribuciones de los tribunales para realizar proyectos”.

12 Marzo 2024 Seminario Global de Inversiones Compass 2024. Panelistas Andrea Tokman, Oscar Landerretche, Klaus Schmidt-Hebbel. Foto: Andres Perez Andres Perez

Landerretche aseguró que la nueva composición del parlamento puede problematizar la aprobación de las reformas necesarias para impulsar el crecimiento y la inversión. “Para todo ese tipo de grandes reformas está super pesada la pista por la composición parlamentaria”, señaló.

Respecto a la incidencia de José Antonio Kast en aquel resultado, dijo que “hubo un error estratégico muy severo del presidente entrante en su estrategia parlamentaria, muy serio, y que le va a costar caro”.

“Yo más bien siento que en el mercado hay un cierto escepticismo respecto de grandes reformas o grandes logros de este tipo. Más bien hay una reactivación moderada de la economía casi que natural por la entrada de un gobierno de una cierta sensibilidad y, por lo tanto, los riesgos para mí son hacia arriba, por así decirlo”, agregó.

Al igual que Cifuentes, el economista fue cauteloso respecto al alza del precio del cobre e indicó que la inversión minera global “está en niveles muy por debajo de lo que uno esperaría que estuviera con estos precios”.

Rodrigo Vergara

En tanto, el expresidente del Banco Central y actual investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, respaldó el análisis de Cifuentes y Landerretche.

“La nueva administración entra con cierto viento a favor”, señaló.

Respecto al precio del cobre, dijo que anteriormente en Chile “al menos hicimos una cosa bien, que fue que fuimos prudentes en la estimación del precio de largo plazo y por lo tanto se generaron ahorros fiscales gigantescos”.

26.11.2025 Rodrigo Vergara CEP Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez r

En línea con los que señaló Cifuentes, el economista precisó que “tuvimos el año pasado y eventualmente vamos a tener este año buenas noticias en inversión, pero después de dos años con caídas en la inversión. Así que yo sería bastante cuidadoso.”

En este sentido, agregó que, si bien las proyecciones muestran un 2026 algo mejor, “el 2027 volvemos al incómodo 2%”. En esta línea, hizo un llamado a “moderar las expectativas”.