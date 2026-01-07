SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    En un panel posterior a la presentación de la presidenta del Banco Central, quien explicó los principales indicadores del último Informe de Política Monetaria, los economistas invitados entregaron sus perspectivas sobre el escenario económico de este nuevo año. En términos generales, Landerretche, Cifuentes y Vergara coincidieron en que existen desafíos estructurales de carácter político.

    Por 
    Olivia Hernández D.
     
    Andrés Parra
    Óscar Landerretche, Cecilia Cifuentes y Rodrigo Vergara

    Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo en la Casa Central de la Universidad Católica el seminario “¿Cómo viene la economía en 2026?: Chile en un nuevo ciclo”, organizado por Clapes UC. En el encuentro participaron la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, y los economistas Rodrigo Vergara, Óscar Landerretche, Cecilia Cifuentes y Hermann González.

    En un panel posterior a la presentación de la presidenta del Banco Central, quien explicó los principales indicadores del último Informe de Política Monetaria, los economistas invitados entregaron sus perspectivas sobre el escenario económico de este nuevo año. En términos generales, Landerretche, Cifuentes y Vergara coincidieron en que existen desafíos estructurales de carácter político.

    La economista y académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, matizó las expectativas por el alza del precio del cobre e hizo un llamado a la cautela.

    “El aumento del precio del cobre, que probablemente es la mejor noticia macroeconómica que hemos tenido en el último tiempo, es una noticia que la matizó. No sé si me gusta tanto que suba el precio del cobre porque esto ya lo vivimos. Ya vivimos una bonanza del cobre, ya vivimos un periodo en que el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión en la minería, pero en que no aumentó en nada la productividad”, comentó Cifuentes.

    La académica enfatizó que “el aumento del precio del cobre no mejora la productividad total de factores y el desafío de Chile es ese, mejorar la productividad total de factores”.

    Cecilia Cifuentes. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “Entonces, en ese sentido, creo que los desafíos son bien importantes y ojalá que el precio del cobre muy alto no tape los problemas de fondo que tiene la economía”, finalizó la economista respecto al valor del metal rojo.

    Si bien Cifuentes compartió las expectativas de crecimiento para este 2026 del Banco Central, advirtió que las proyecciones para 2027 “siguen siendo las mismas”.

    Además, la economista planteó que existen desafíos mayores en la economía chilena, relacionados con reformas estructurales del Estado y de carácter tributario.

    En esta línea, la académica se refirió al proyecto de reajuste del sector público y señaló que el costo económico del acuerdo entre el gobierno y los funcionarios puede complicar un desafío mayor: “mejorar las finanzas públicas”.

    También dijo que es de esperar que algunos artículos del proyecto de ley no se aprueben, “porque la verdad que dejan al gobierno entrante bien amarrado de manos para poder pagar los sueldos a los funcionarios públicos si los recursos no están”.

    Óscar Landerretche

    El académico de la FEN de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, coincidió con el análisis realizado por Cifuentes y agregó que “la categoría más problemática son las reformas estructurales grandes. O sea, como reforma al Estado, permisología en serio, que tiene que ver con meterse con las atribuciones de los tribunales para realizar proyectos”.

    12 Marzo 2024 Seminario Global de Inversiones Compass 2024. Panelistas Andrea Tokman, Oscar Landerretche, Klaus Schmidt-Hebbel. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Landerretche aseguró que la nueva composición del parlamento puede problematizar la aprobación de las reformas necesarias para impulsar el crecimiento y la inversión. “Para todo ese tipo de grandes reformas está super pesada la pista por la composición parlamentaria”, señaló.

    Respecto a la incidencia de José Antonio Kast en aquel resultado, dijo que “hubo un error estratégico muy severo del presidente entrante en su estrategia parlamentaria, muy serio, y que le va a costar caro”.

    “Yo más bien siento que en el mercado hay un cierto escepticismo respecto de grandes reformas o grandes logros de este tipo. Más bien hay una reactivación moderada de la economía casi que natural por la entrada de un gobierno de una cierta sensibilidad y, por lo tanto, los riesgos para mí son hacia arriba, por así decirlo”, agregó.

    Al igual que Cifuentes, el economista fue cauteloso respecto al alza del precio del cobre e indicó que la inversión minera global “está en niveles muy por debajo de lo que uno esperaría que estuviera con estos precios”.

    Rodrigo Vergara

    En tanto, el expresidente del Banco Central y actual investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, respaldó el análisis de Cifuentes y Landerretche.

    “La nueva administración entra con cierto viento a favor”, señaló.

    Respecto al precio del cobre, dijo que anteriormente en Chile “al menos hicimos una cosa bien, que fue que fuimos prudentes en la estimación del precio de largo plazo y por lo tanto se generaron ahorros fiscales gigantescos”.

    26.11.2025 Rodrigo Vergara CEP Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez r

    En línea con los que señaló Cifuentes, el economista precisó que “tuvimos el año pasado y eventualmente vamos a tener este año buenas noticias en inversión, pero después de dos años con caídas en la inversión. Así que yo sería bastante cuidadoso.”

    En este sentido, agregó que, si bien las proyecciones muestran un 2026 algo mejor, “el 2027 volvemos al incómodo 2%”. En esta línea, hizo un llamado a “moderar las expectativas”.

    Más sobre:Clapes UCOscar LanderretheEconomíaInversión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Lo más leído

    1.
    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    2.
    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    3.
    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    4.
    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    5.
    Kast presentó a Quiroz como su futuro ministro de Hacienda y se diluye opción de ingreso de Daza al gabinete

    Kast presentó a Quiroz como su futuro ministro de Hacienda y se diluye opción de ingreso de Daza al gabinete

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales
    Negocios

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro