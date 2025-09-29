SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Educación y Salud explicaron el crecimiento del empleo público a junio

El personal total del Gobierno Central alcanzó a 523.195 cargos efectivos, lo que representó un alza interanual de 6,9%.

Por 
Patricia San Juan
SERGIO PIÑA/ATONCHILE

Las mayores contrataciones en Educación y Salud impulsaron el aumento del empleo en el sector público el primer semestre. De acuerdo al Informe de Recursos Humanos del Sector Público, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) a junio de 2025, el personal total del Gobierno Central alcanzó a 523.195 cargos efectivos, lo que representó un alza de 6,9%, equivalente a 33.728 puestos, respecto al mismo mes de 2024.

El informe se elabora a partir de datos censales y considera a los ministerios y servicios públicos, al Congreso Nacional-excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, mientras que excluye a personal uniformado de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, a las empresas públicas, universidades estatales, funcionarios municipales y servicios municipalizados.

La Dipres detalló que el incremento a junio se explicó principalmente por la incorporación de 38.914 cargos en los Servicios Locales de Educación (SLE), que equivalen a un alza de 84,8% en un año, y que explican el 115,4% del aumento del empleo público en la administración central en el último año.

Esto debido al proceso de puesta en marcha e implementación de los nuevos SLE, que incluye el traspaso por orden legal a personas que se desempeñaban en el servicio educativo de los establecimientos educacionales y fueron traspasados desde el nivel municipal al central en 2025.

A ellos se suman 3.416 puestos adicionales en los Servicios de Salud (Sersal), un incremento de 1,5% respecto de junio del año pasado, como consecuencia la contratación de personal para reforzar la puesta en marcha de nuevos establecimientos y para mejorar las prestaciones sanitarias a la ciudadanía.

Así, “ambos segmentos son responsables de un 125,5% de la variación anual de los puestos de trabajo”, indicó la Dipres.

Caídas

Dicha situación contrasta con lo ocurrido en el resto de las instituciones del Gobierno Central, que en su totalidad registraron una disminución de 8.602 cargos, equivalentes a una baja a 4% respecto de junio del año pasado.

La disminución en el resto de las instituciones respondió principalmente a la caída observada entre junio 2024 y junio 2025 producida en el Ministerio de Economía por la reducción del personal a honorarios en el Instituto Nacional de Estadísticas para implementar el Censo de Población y Vivienda, precisó la Dipres.

También contribuyeron a las disminuciones el Ministerio del Interior, como consecuencia de los traspasos generados por la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En este último también se sumaron cargos por la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y el aumento del personal en Carabineros y en la Policía de Investigaciones.

Segundo trimestre

Respecto a marzo de 2025, el personal del Gobierno Central aumentó a junio en 15.051 cargos, equivalente a un 3%.

El incremento del segundo trimestre se descompone en 2.925 puestos en los Servicios Locales de Educación (alza de 3,6%); de 5.727 cargos en los Servicios de Salud (2,6% adicional) y de 6.399 puestos en el resto del Gobierno Central (3,2% más que en marzo de 2025).

En este resultado influyó el aumento presentado en el Ministerio del Deporte de 2.904 puestos, explicado en el incremento del personal a honorarios del Instituto Nacional de Deportes por razones estacionales. También incidió la variación del personal disponible en el Ministerio de Educación, explicado principalmente por suplencias y reemplazos en la Junji con 2.304 cargos adicionales, también por razones estacionales, dijo la Dipres.

A su vez, el Ministerio de Seguridad Pública aportó con 485 cargos, como consecuencia del incremento de personal en Carabineros, específicamente 166 cargos, y la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública, otros 308 cargos, complementado con la reducción de cargos presentada en el Ministerio del Interior, correspondiente a 149 cargos netos.

Cifras por gobierno

Respecto a las cifras acumuladas la Dipres dijo que entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 - lapso correspondiente a la segunda administración de la expresidenta Bachelet-, el aumento del total del personal disponible del Gobierno Central fue del 22%.

En tanto, entre marzo de 2018 y diciembre de 2021, es decir, bajo el segundo mandato del expresidente Piñera, el alza fue de 34,4%. En tanto, entre marzo de 2022 y junio del 2025, en la administración del Presidente Gabriel Boric, el incremento de cargos en el Gobierno Central ha sido del 18,5%, hasta el momento.

Más sobre:EmpleoSector público

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

Solicitud de renuncia, presuntas deudas y desalojos pendientes: cómo el ministro Montes llegó otra vez al ojo del huracán

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo
Chile

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile
Negocios

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Educación y Salud explicaron el crecimiento del empleo público a junio

Un fondo privado, el yerno de Donald Trump y Arabia Saudita pasan a ser los dueños del gigante de Electronic Arts

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida
El Deportivo

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida

En vivo: Chile enfrenta a Japón en su segundo duelo en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo da el primer paso y queda a un triunfo del cuadro principal del Masters de Shanghái

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”
Cultura y entretención

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Para amenizar la espera del recital: Oasis reedita disco en vivo Familiar To Millions

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe
Mundo

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Radiografía a la candidatura de Rafael Grossi a la ONU: el diplomático argentino que amenaza la opción de Bachelet

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición