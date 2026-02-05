SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM

    Si bien Tianqi comunicó en la Bolsa de Hong Kong “la intención de enajenar” hasta 3 millones de acciones clase A de SQM, un 1,25% de su propiedad en dicha compañía, previamente había enviado otra comunicación, que luego retiró, donde planteaba que el directorio había autorizado en el plazo de un año la venta del total de su participación de 22%.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Los movimientos de Tianqi respecto de SQM siguen generando sorpresa y reacciones. Este miércoles la empresa china publicó un hecho esencial en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) donde expresó “la intención de enajenar” hasta 3 millones de acciones clase A de SQM.

    Porcentualmente, la empresa china plantea la intención de vender el 1,25% de su propiedad en SQM, que es del 22%. La señal fue a lo menos, difusa. Previo a ese anuncio, Tianqi presentó otro documento donde declaró tener la intención de vender toda su participación en la minera no metálica.

    “El directorio ha autorizado a la administración de la compañía a vender, en el plazo de un año y en el momento oportuno según las condiciones del mercado de valores, 62.556.568 acciones Clase A de SQM”, afirmó el anuncio anterior de la compañía china, el que sin embargo luego retiró.

    La información divulgada afectó a la bolsa chilena, donde el Ipsa descendió 1,58%, influido por la fuerte caída de las acciones serie A de SQM, que retrocedieron 9,03%, a $60.526, mientras las serie B bajaron 5,34%, a $63.423.

    En la última comunicación de la firma, y que se encuentra vigente en la Bolsa de Hong Kong, Tianqi dijo que desde el pasado 26 de diciembre de 2025 enajenó 748 mil acciones clase B de SQM, que representaban el 0,29% de los títulos que tiene en la minera no metálica. Con ello, la compañía sostuvo que ya no posee ninguna acción clase B de SQM.

    Hasta el anuncio, Tianqi informó que cuenta con un total de 62 millones de acciones clase A de SQM, lo que representa el 21,90% del total que tiene en la compañía, la que cerró hace no mucho su acuerdo con Codelco para producir litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

    Recientemente, la Corte Suprema rechazó el reclamo que interpuso Tianqi para frenar este pacto entre Codelco y SQM, donde alegó que la decisión sobre aquella asociación debía pasar por los accionistas y no solo por el directorio. En SQM, Tianqi elige a tres de ocho directores.

    ¿Cuál es el plan?

    Las razones que generaron la operación de Tianqi no fueron divulgadas. Para expertos del sector este episodio abre la interrogante de si efectivamente el directorio de la firma china aprobó la venta de todas las acciones y luego se arrepintieron, o fue un error esa primera comunicación.

    Se barajan distintas hipótesis. Una de ellas apunta a la disconformidad de Tianqi frente al acuerdo entre Codelco y SQM para producir litio en el Salar de Atacama. La compañía asiática intentó hasta el último minuto y por diferentes caminos impedir que esta asociación se concretara.

    El fondo de eso es que Tianqi continuará con el statu quo de su participación en la productora de litio. Una fuente cercana al conflicto apunta a que dado que la asociación es con SQM, Tianqi disminuye su influencia en el Salar de Atacama. “Al final, el queque lo corta Codelco”, señala.

    Por su lado, el director de Núcleo Minero, Álvaro Merino, considera que “el objetivo claro y preciso de Tianqi es allegar recursos frescos para su operación, generar liquidez y mejorar su posición financiera”, con la venta de participación anunciada.

    “Es preciso recordar que el año 2024 generó perdidas por más de US$1.000 millones, debido a la caída de los precios del litio, las que se revirtieron en parte el año 2025, al registrar una utilidad de US$50 millones a US$80 millones. Por cierto, esta venta le generará recursos y liquidez para sus operaciones y mejorará su posición financiera”, añade Merino.

    Justamente, la operación que planea Tianqi no le vendría nada mal a su caja. La participación del 22% que tiene la empresa china en SQM está valorada en unos US$4.500 millones, según cálculos de GEM, tomando el precio de la acción de SQM antes del movimiento que resintió este miércoles.

    En tanto, Plusmining calcula al cierre del martes una valorización del 22% de US$4.961 millones; y al cierre de este miércoles, considerando la caída de las acciones de SQM, de US$4.615 millones.

    El 1,25% que planea vender Tianqi tiene un valor de alrededor de US$270 millones, previo a la caída de las acciones de SQM.

    El precio del litio afecta directamente en la valorización de las compañías, dado que una mayor cotización genera un mejor flujo a futuro. El valor del conocido como oro blanco ha experimentado un alza importante ya desde fines de 2025 y en lo que va de este año. Acorde con eso, si el año pasado el 22% de Tianqi podía costar unos US$2.500, ahora vale casi el doble, dice una fuente conocedora del proceso.

    Así, considerando que Tianqi entró a SQM por poco más de US$4.000 millones en 2018, la empresa china podría ganar unos US$600 millones por la venta de toda su participación en la minera no metálica.

    Otra pregunta relevante, dependiendo de cuánto de su participación en SQM venda finalmente Tianqi, es a dónde trasladará esa inversión: Australia o Argentina, dice una fuente. Otra cree que, si siguen en esta senda de enajenar sus acciones, lo harán paulatinamente, y no de forma total.

    Más sobre:TianqiSQMAcciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    Tres personas son detenidas en procedimiento policial de Cerro Navia: se incautó drogas, armas y cargadores

    Minsal aprueba norma técnica que regula legislación sobre enfermedades poco frecuentes

    Fiscalía acusa golpe tras revés en caso ProCultura y apunta a “exceso de garantismo de juez”

    Kast termina visita a Hungría: se reúne con Orbán, aplaude su modelo migratorio y prepara arribo a Italia

    Cancillería mandata a embajadas a desplegarse por Bachelet

    Lo más leído

    1.
    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    2.
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    3.
    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    4.
    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    5.
    Exdirector del SII, Javier Etcheberry, dice que Boric es un “mal presidente” y explica su salida por una “trampa” del PC

    Exdirector del SII, Javier Etcheberry, dice que Boric es un “mal presidente” y explica su salida por una “trampa” del PC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Tres personas son detenidas en procedimiento policial de Cerro Navia: se incautó drogas, armas y cargadores
    Chile

    Tres personas son detenidas en procedimiento policial de Cerro Navia: se incautó drogas, armas y cargadores

    Minsal aprueba norma técnica que regula legislación sobre enfermedades poco frecuentes

    Fiscalía acusa golpe tras revés en caso ProCultura y apunta a “exceso de garantismo de juez”

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM
    Negocios

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico
    El Deportivo

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    La nueva fecha que se evalúa para reprogramar el partido entre Huachipato y la U en Talcahuano

    Pablo Mouche responde a las duras acusaciones de Daniel Morón en Colo Colo: “En el tiempo que estuve en el club nunca lo vi”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia
    Cultura y entretención

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump
    Mundo

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    Por qué Trump insiste en su llamado a los republicanos a “nacionalizar el voto” en las próximas elecciones

    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió