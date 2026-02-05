¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM

Los movimientos de Tianqi respecto de SQM siguen generando sorpresa y reacciones. Este miércoles la empresa china publicó un hecho esencial en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) donde expresó “la intención de enajenar” hasta 3 millones de acciones clase A de SQM.

Porcentualmente, la empresa china plantea la intención de vender el 1,25% de su propiedad en SQM, que es del 22%. La señal fue a lo menos, difusa. Previo a ese anuncio, Tianqi presentó otro documento donde declaró tener la intención de vender toda su participación en la minera no metálica.

“El directorio ha autorizado a la administración de la compañía a vender, en el plazo de un año y en el momento oportuno según las condiciones del mercado de valores, 62.556.568 acciones Clase A de SQM”, afirmó el anuncio anterior de la compañía china, el que sin embargo luego retiró.

La información divulgada afectó a la bolsa chilena, donde el Ipsa descendió 1,58%, influido por la fuerte caída de las acciones serie A de SQM, que retrocedieron 9,03%, a $60.526, mientras las serie B bajaron 5,34%, a $63.423.

En la última comunicación de la firma, y que se encuentra vigente en la Bolsa de Hong Kong, Tianqi dijo que desde el pasado 26 de diciembre de 2025 enajenó 748 mil acciones clase B de SQM, que representaban el 0,29% de los títulos que tiene en la minera no metálica. Con ello, la compañía sostuvo que ya no posee ninguna acción clase B de SQM.

Hasta el anuncio, Tianqi informó que cuenta con un total de 62 millones de acciones clase A de SQM, lo que representa el 21,90% del total que tiene en la compañía, la que cerró hace no mucho su acuerdo con Codelco para producir litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

Recientemente, la Corte Suprema rechazó el reclamo que interpuso Tianqi para frenar este pacto entre Codelco y SQM, donde alegó que la decisión sobre aquella asociación debía pasar por los accionistas y no solo por el directorio. En SQM, Tianqi elige a tres de ocho directores.

¿Cuál es el plan?

Las razones que generaron la operación de Tianqi no fueron divulgadas. Para expertos del sector este episodio abre la interrogante de si efectivamente el directorio de la firma china aprobó la venta de todas las acciones y luego se arrepintieron, o fue un error esa primera comunicación.

Se barajan distintas hipótesis. Una de ellas apunta a la disconformidad de Tianqi frente al acuerdo entre Codelco y SQM para producir litio en el Salar de Atacama. La compañía asiática intentó hasta el último minuto y por diferentes caminos impedir que esta asociación se concretara.

El fondo de eso es que Tianqi continuará con el statu quo de su participación en la productora de litio. Una fuente cercana al conflicto apunta a que dado que la asociación es con SQM, Tianqi disminuye su influencia en el Salar de Atacama. “Al final, el queque lo corta Codelco”, señala.

Por su lado, el director de Núcleo Minero, Álvaro Merino, considera que “el objetivo claro y preciso de Tianqi es allegar recursos frescos para su operación, generar liquidez y mejorar su posición financiera”, con la venta de participación anunciada.

“Es preciso recordar que el año 2024 generó perdidas por más de US$1.000 millones, debido a la caída de los precios del litio, las que se revirtieron en parte el año 2025, al registrar una utilidad de US$50 millones a US$80 millones. Por cierto, esta venta le generará recursos y liquidez para sus operaciones y mejorará su posición financiera”, añade Merino.

Justamente, la operación que planea Tianqi no le vendría nada mal a su caja. La participación del 22% que tiene la empresa china en SQM está valorada en unos US$4.500 millones , según cálculos de GEM, tomando el precio de la acción de SQM antes del movimiento que resintió este miércoles.

En tanto, Plusmining calcula al cierre del martes una valorización del 22% de US$4.961 millones; y al cierre de este miércoles, considerando la caída de las acciones de SQM, de US$4.615 millones.

El 1,25% que planea vender Tianqi tiene un valor de alrededor de US$270 millones, previo a la caída de las acciones de SQM.

El precio del litio afecta directamente en la valorización de las compañías, dado que una mayor cotización genera un mejor flujo a futuro. El valor del conocido como oro blanco ha experimentado un alza importante ya desde fines de 2025 y en lo que va de este año. Acorde con eso, si el año pasado el 22% de Tianqi podía costar unos US$2.500, ahora vale casi el doble, dice una fuente conocedora del proceso.

Así, considerando que Tianqi entró a SQM por poco más de US$4.000 millones en 2018, la empresa china podría ganar unos US$600 millones por la venta de toda su participación en la minera no metálica.

Otra pregunta relevante, dependiendo de cuánto de su participación en SQM venda finalmente Tianqi, es a dónde trasladará esa inversión: Australia o Argentina, dice una fuente. Otra cree que, si siguen en esta senda de enajenar sus acciones, lo harán paulatinamente, y no de forma total.