    El boom de las heladerías en la Región Metropolitana: número de locales crece de más de 65% desde 2022

    De acuerdo a Xbrein, hay más de 700 localizaciones en la capital del país, con Las Condes como la comuna con la mayor concentración y Grido como líder del mercado.

    Paulina Ortega 
    Paulina Ortega
    in pasta

    Un estudio de 2024 realizado por Imarc Group posicionó a Chile como el mayor consumidor de helado de América Latina, con más de 11 kg per cápita al año. Esto ha potenciado el mercado de las heladerías dentro del país y la expansión acelerada de este tipo de comercios.

    Así, de acuerdo a las cifras de la firma de geointeligencia asociada al negocio inmobiliario, Xbrein, desde 2022 a 2026 se ha evidenciado un crecimiento de más de 65% en el número de locales de heladerías ubicadas en la Región Metropolitana (RM).

    Según dicho registro, se contabiliza un total de 723 localizaciones en la capital del país, considerando únicamente heladerías y quitando del estudio cafeterías y salones de té. Con esto, suman más de 25 mil m2 de superficie de venta en la RM, con un promedio de 35 m2 por heladería.

    “Las heladerías son transversales a los niveles socioeconómicos, sin embargo, se puede apreciar una mayor concentración en el sector centro y sector oriente de la Región Metropolitana (principalmente en las comunas de Las Condes, Providencia y Santiago), con un foco de ubicación importante en las avenidas principales”, sostiene el informe elaborado por Xbrein.

    El ranking de las cinco comunas que concentran la mayor participación de mercado lo lidera Las Condes, con un 9,1%; Providencia, con 8,6%; Santiago, con 8,2%; Maipú, con 7,3%, y Puente Alto, con 6%. A su vez, el incremento de este tipo de comercios se concentra en esas mismas zonas de la capital.

    Helado-3-.jpg la-tercera

    “Las comunas de la Región Metropolitana con mayor cantidad de aperturas de heladerías entre el 2022 y 2026 corresponden a: Las Condes, Providencia, Santiago, Puente Alto y Maipú”, precisa el informe.

    Otras comunas que destacan por una participación de mercado más elevada son La Florida (6%), La Reina (3,9%), Ñuñoa (3,6%), Vitacura (3,6%) y San Bernardo (4,3%). Pese a ello, la distribución del mercado parece ser equitativa. De hecho, casi el 40% del mercado está distribuido en otras comunas de la Región Metropolitana.

    Por su parte, la consultora inmobiliaria GPS Property asegura que la expansión ha sido más relevante en la zona oriente de Santiago y detalla que las cadenas del formato heladería-cafetería tienen una fuerte concentración ahí (Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura). En tanto, el avance en comunas como Puente Alto, La Florida y Maipú ha sido apoyada fuertemente por formatos dentro de supermercados y malls. Estima que desde el 2024 a la fecha la expansión ha sido en torno a un 20%.

    Juan Fco. Vargas

    Las principales heladerías del país

    Tanto para Xbrein como para GPS Property, el líder del mercado era sin lugar a dudas Savory. Esta última, de acuerdo a GPS Property, tiene un total de 45 localizaciones. Xbrein apunta a que llegó a contar con más de 100 ubicaciones, pero debido al proceso de reorganización que vivió su matriz Unifood y su posterior liquidación forzosa, varias sucursales han cerrado.

    “Por este motivo, se ha excluido del análisis de heladerías”, precisa el informe de Xbrein.

    El principal actor de mercado, entonces, es Grido, concentrando el 12% de la sucursales en la Región Metropolitana, con 87 sedes, “destacando la cantidad de ubicaciones en la comuna de Maipú”, dice Xbrein. En total, suma más de 4.000 m2 en salas de venta, con lo que concentra el 18,5% del total de la superficie de heladerías en la RM.

    Adicionalmente, Grido, heladería de origen argentino ligada a la familia Santiago, es la que más creció entre 2022 y 2026, con más de 30 ubicaciones nuevas que se inauguraron en la Región Metropolitana durante ese periodo.

    McDonald’s (11,9%) es la segunda marca con heladerías que tiene mayor presencia después de Grido a nivel de la Región Metropolitana. Más atrás se posicionan marcas como Yogen Fruz, con 3,9%; Palettas, con 3,2%, y Emporio la Rosa, con 3%.

    palettas la-tercera

    La compañía Palettas, fundada por Ian Bortnik, corresponde a la heladería con mayor presencia dentro de la comuna de Las Condes, con 8 localizaciones, y 12,1% de participación en la zona. Otras marcas que destacan son Santogelato, Filippo Yogurt Life, Doggis y Go Acai.

    Otras heladerías concentran casi el 60% del total de las localizaciones en la Región Metropolitana y el 65% de la superficie de ventas.

    GPS por su parte, que sí considera cafeterías y salones de té, destaca a Tavelli, Coppelia, Bravissimo y La Foca.

    “Durante el último año se observan nuevas aperturas en la Región Metropolitana, destacando la llegada de marcas como Moritz y Go Acai, asociadas a formatos artesanales y propuestas diferenciadas dentro del mercado de heladerías”, resalta también Xbrein.

