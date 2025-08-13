SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

El valor promedio del principal producto de exportación del país alcanzó los US$ 4,30 en el año.

David NogalesPor 
David Nogales
A cuánto está el cobre y a cuánto llegará este año y 2026 Oliver Llaneza Hesse

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) mantuvo su proyección para el precio promedio del metal rojo en 2025 y 2026. El organismo calculó que la libra promediará US$ 4,30 este año y el próximo libra debido a limitaciones en la oferta de cobre y una demanda sostenida desde China y otras economías emergentes.

El precio de la libra se cotizó hoy en US$ 4,42 en la Bolsa de Metales de Londres, con lo cual el valor promedio en el año asciende a US$ 4,30, lo que representa un alza de 4,1% en relación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo a los datos de la propia entidad, el precio de la materia prima, principal producto de exportación del país, acumula alza de 11,95% en el ejercicio.

“La proyección de un precio promedio del cobre de US$ 4,3 la libra que realiza Cochilco para este año y 2026 es una señal potente para nuestra economía. No solo refleja la solidez de la demanda global por este mineral, sino que también reafirma el rol estratégico que juega Chile en el abastecimiento responsable y sostenible de cobre para el mundo”, señaló la ministra de Minería, Aurora Williams.

A cuánto está el cobre y a cuánto llegará este año y 2026. En la imagen, la ministra de Minería, Aurora Williams. Dedvi Missene

Respecto a las perspectivas de demanda de cobre, la directora de Estudios y Políticas Públicas, Patricia Gamboa, señaló que se prevé que ésta mantenga una trayectoria expansiva, con crecimientos de 2,3% en 2025 y 2,4 % en 2026. En este contexto, añadió, destaca China, donde se anticipa una recuperación más firme del consumo industrial y una aceleración de proyectos ligados a energías renovables y almacenamiento.

Sostuvo que se estima que el mercado mantenga un sesgo estructuralmente ajustado, dado que el crecimiento de la capacidad de fundición, sobre todo en Asia, superará el ritmo de expansión minera. “Este desbalance entre capacidad de procesamiento y suministro será clave para sostener precios sobre el promedio histórico, incluso si disminuye parte de la volatilidad generada por aranceles o ciclos de inventarios”, precisó la experta.

Más sobre:CobreCochilco

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago

Tenso intercambio en comisión de Hacienda: diputados piden a Cataldo aclarar responsabilidades en paro de manipuladoras de alimento

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026
Negocios

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

Caso seguros: la dura respuesta de la CNE al consejo del Coordinador Eléctrico

Asesor económico de Kast explica cómo reducirá impuestos, recortará gasto y no afectará la recaudación

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio
El Deportivo

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas

El Team Chile celebra en Asunción y finaliza el remo con una cosecha histórica en los Panamericanos Junior

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”
Cultura y entretención

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
Mundo

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi