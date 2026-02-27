SUSCRÍBETE
    El desempleo sube y la creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera en trimestre noviembre-enero

    De acuerdo al INE, la creación de empleo se desaceleró en comparación a trimestres previos. En este trimestre noviembre-enero de 2026 se crearon 108.976, con un alza de 1,2%.

     
    Desempleo cae, pero creación de nuevos puestos de trabajo sigue desacelerándose Andres Perez

    Una mala noticia para la economía chilena. La tasa de desempleo subió 0,3 puntos porcentuales pasando de 8% a 8,3% anual durante el trimestre noviembre 2025 – enero de 2026, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

    El alza se debe a que la fuerza de trabajo subió 1,4%, mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).

    Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (18,4%).

    Las 10 carreras donde más del 90% de sus titulados tienen empleo al egresar

    Las tasas de participación y de ocupación se situaron en 62,4% y 57,2%, creciendo 0,3 pp. y 0,1 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo no presentó variación en doce meses producto del incremento de los inactivos potencialmente activos (6,1%) y de la disminución de los inactivos habituales (-1,0%).

    Asimismo, la creación de empleo se desaceleró en comparación a trimestres previos. En este trimestre noviembre-enero de 2026 se crearon 108.976, con un alza de 1,2%. En el trimestre anterior, en términos anuales, se generaron 167.211.

    Esta alza estuvo incidida exclusivamente por las mujeres (2,7%), debido a que los hombres no registraron variación.

    Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (20,2%), actividades de salud (5,0%), alojamiento y servicio de comidas (7,7%) e industria manufacturera (4,0%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadoras por cuenta propia (4,0%) y personas asalariadas informales (6,5%).

    Baja el desempleo femenino

    En la parte buena de las cifras, el INE señala que, en las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 8,7%, bajando 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las ocupadas, mientras las desocupadas se contrajeron 3,3%, incididas únicamente por las cesantes (-4,8%).

    Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 48,7%, incrementándose 0,7 pp. y 0,8 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

    En los hombres, en tanto, la tasa de desocupación alcanzó un 8,0%, aumentando 0,8 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los ocupados en el período.

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Exsocio demanda a empresarios José Cox y Andrés Fazio, y pide disolver sociedad de telecomunicaciones

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

