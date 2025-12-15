El deseo de los gremios empresariales para el nuevo gobierno: Priorizar seguridad, crecimiento y permisos

Apenas conocidos los primeros resultados electorales, los gremios empresariales comenzaron a dar a conocer sus esperanzadoras reacciones ante el arrollador triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial.

Un elemento en común fue el deseo transversal de que el próximo gobierno retome el crecimiento económico y mejore el empleo, y especialmente, enfrente la crisis de seguridad.

“Este escenario abre una oportunidad clave para recuperar la confianza y fortalecer la estabilidad institucional, lo que requiere entregar señales claras y tempranas de certidumbre, con una agenda que ponga como prioridad el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo formal, junto con enfrentar con urgencia el desafío de la seguridad, siempre en un marco de cohesión social”, dijo la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, Rosario Navarro, en un comunicado. “Es momento de pasar a la acción, implementar reformas bien diseñadas y dar certezas que habiliten a las personas y a las empresas a volver a emprender, invertir y crear oportunidades en todo el país”, añadió.

Su vicepresidente, Heriberto Urzúa, sostuvo la necesidad de que la siguiente administración “dé señales claras de seguridad, certidumbre y prioridad en lo económico”.

El presidente de Icare, Holger Paulmann, resaltó que Chile “debe recuperar la seguridad, disminuir los índices de victimización, vigorizar el crecimiento y ayudar a las familias que necesitan mayor apoyo del Estado”.

Atención con los permisos

Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, resaltó primero la rapidez y transparencia con que se conocieron los resultados, y manifestó que esta votación debe “marcar el inicio de una nueva etapa para el país, en la que se impulsen con decisión todas las medidas necesarias para promover más y mejor empleo, abordar de manera urgente el déficit habitacional que afecta a miles de familias y reactivar un ciclo económico virtuoso que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, manifestó su tranquilidad, puesto que, según él, “recibió y escuchó” sus propuestas para reimpulsar la minería, algunas de las cuales se podrían aplicar “en los primeros 100 días de gobierno, ya que no requieren su paso por el Congreso”. “Un ejemplo es la modificación del Reglamento del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) para elevar el umbral de ingreso de proyectos mineros al sistema, para excepcionar más proyectos de pequeña minería y facilitar modificaciones de proyectos con incremento de producción, especialmente en medianas empresas”, agregó.

La industria del salmón levantó la necesidad de una política específica destinada a su rubro. “El nuevo gobierno enfrenta el desafío de liderar una política de Estado para la salmonicultura, que nos permita crecer y desarrollarnos de manera sostenible”, afirmó Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón.

“Confiamos en que el nuevo gobierno impulsará políticas que permitan fortalecer la descentralización, potenciar las economías regionales y garantizar un marco regulatorio estable para sectores como el nuestro. La salmonicultura nacional requiere una visión de futuro que equilibre la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo territorial”, agregó Arturo Clement, de SalmonChile.

Mientras que el sector de los exportadores frutícolas pidió “impulsar una agenda procompetitividad y sostenible, con foco en infraestructura hídrica y logística, sanidad e inocuidad, y en profundizar la apertura de mercados y la facilitación del comercio”, dijo Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile.

Comercio pone foco en la seguridad

Las empresas del comercio son quizás las que más han debido enfrentar la crisis de seguridad, debido a su constante exposición pública. Por ello, el gremio más grande del rubro centró su saludo al nuevo presidente en la necesidad de un plan acelerado para enfrentar la delincuencia.

“Hoy la inseguridad se ha transformado en el principal costo que enfrentan las pymes y en un freno directo a la inversión, al empleo, a la reactivación del turismo y a la imagen país. Sin seguridad no hay crecimiento posible”, resaltó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio.

“Por ello, agregó, resulta imprescindible que el próximo gobierno sitúe la seguridad en el centro de su agenda y ponga en marcha un Plan Nacional de Seguridad para la Actividad Económica, con foco operativo en zonas comerciales y turísticas, que permita recuperar el control territorial, combatir de manera efectiva el comercio ilícito y proteger la actividad económica formal”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, coincidió en el desafío urgente del “fortalecimiento de la seguridad”, al que agregó “la generación de nuevos empleos formales”, las que definió como “condiciones indispensables para recuperar la confianza, dinamizar la inversión y mejorar la calidad de vida de las personas”.

El sector forestal, también golpeado por la inseguridad en la Macrozona Sur, ofreció su colaboración para “trabajar de manera activa, confiada y cohesionada en el fortalecimiento de un pilar bioeconómico que promueve crecimiento, sostenibilidad, paz y seguridad, especialmente desde la ruralidad”, dijo su presidente, Rodrigo O’Ryan.

A su vez, la presidente de la Federación Nacional de Turismo, Mónica Zalaquett, planteó su deseo de que “esta nueva etapa contribuya a fortalecer la estabilidad, recuperar el crecimiento económico y avanzar con decisión en materia de seguridad, junto con generar los acuerdos amplios que Chile necesita para su desarrollo”.

La presidenta de la Asociación de Empresas Familiares, Anne Traub, fue más allá, asegurando que “con el nuevo gobierno, Chile iniciará un cambio de ciclo largamente esperado por la ciudadanía: un período de mayor seguridad, desarrollo, inversión y generación de empleo”.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) se limitó a felicitar al presidente electo y “expresar su compromiso de seguir impulsando la inversión y el comercio entre Chile y Estados Unidos, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país”.