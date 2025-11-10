El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

Katia Trusich dejó en mayo de este año la presidencia de la Cámara de Centros Comerciales y, luego de varios meses, el gremio anunció a su reemplazante. Carolina Cuevas Merino liderará a la agrupación de más de 300 centros comerciales a partir del 1 de diciembre de este año.

Cuevas es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y magíster en dirección de servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, fue expresidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV, 2021-2022) y exministra (I) y exsubsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género (2018-2020) durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

En la foto: Carolina Cuevas

Desde el gremio de centros comerciales también destacan que Carolina Cuevas es directora de empresas, “certificada por el Instituto de Directores de Londres y cuenta con amplia experiencia en cargos de alta dirección en el sector financiero, en áreas vinculadas a temas comerciales, riesgos y modelos de gestión, entre otras actividades profesionales”.

Actualmente, Carolina Cuevas participa como mentora en distintos programas como WoomUp, USEC y Women Corporate Directors (WCD) e integra el Círculo de Asuntos Corporativos de Icare y el Consejo Consultivo Empresarial de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

En la foto: Katia Trusich

Trusich salió de la presidencia luego de ocho años dirigiendo la Cámara de Centros Comerciales y para asumir la presidencia de la corporación Grande Pyme, que busca “promover el desarrollo, prosperidad y fortalecimiento de las Pymes”. Una iniciativa que es apoyada por Abastible, Entel, Sura y BCI.

Luego de la salida de la exsubsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Castillo, gerente de asuntos gremiales de la cámara, asumió como presidente interino, según explican de la agrupación.

El gremio agrupa a 300 establecimientos de ese rubro que operan desde Arica a Punta Arenas y que representan a 22 empresas asociadas.