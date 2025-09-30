El Ipsa se encamina a cerrar su mejor tercer trimestre desde 2017

El Ipsa se encuentra ad portas de cerrar septiembre con un alza de 0,97%, bordeando además los 9.000 puntos. En lo que va del ejercicio la subida es de 33,92%, enmarcado en un contexto donde los conflictos arancelarios impulsados por EEUU se moderaron, y donde la Reserva Federal inició el proceso de baja de tasas.

El índice sobrepasó los 9.000 puntos durante el mes, marcando nuevamente un récord histórico. Pero septiembre podría ser el primer cierre mensual en que el selectivo termina sobre dicha cifra.

Los niveles del Ipsa se sustentaron sobre los resultados de las empresas, que reportaron un alza de 15,37% en su última línea, hasta los US$6.572 millones. En tanto, los ingresos crecieron 2,32% a US$68.495 millones.

A esta hora, el principal selectivo accionario del país cotiza en 8.985,83 puntos, acumulando dos meses consecutivos de alzas, que llegan a 9,8%.

A nivel trimestral, la subida del Ipsa es de 8,95%. Con esto, acumula cinco trimestres seguidos de subidas, con un retorno de 40,1%.

Este tercer trimestre es el mejor cuarto desde el terminado en marzo de este año cuando el alza fue de 13,99%, pero es el mejor tercer trimestre desde el periodo terminado el último día de septiembre de 2017, cuando el Ipsa se empinó 12,53%.

Con todo, el cierre del trimestre se enmarca en una jornada sin grandes catalizadores. A nivel global, este martes al mediodía los principales índices mostraban desempeños mixtos. Así, el industrial Dow Jones cotizaba prácticamente sin cambios, mientras que el índice S&P 500 bajaba apenas un 0,2%, y el tecnológico Nasdaq rentaba -0,3%.

A pesar de dichas variaciones, los principales índices de Wall Street se encuentran cerca de sus máximos históricos, y están también ad portas de cerrar el noveno mes del 2025 a números azules, impulsados por la baja de tasas de la Fed.