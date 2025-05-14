SUSCRÍBETE
El pedido récord de aviones Boeing de Qatar Airways: casi US$ 100.000 millones

Encargó al fabricante estadounidense un pedido de 210 aviones.

 
Emad Sharghi, Morad Tahbaz and Siamak Namazi, former prisoners in Iran, walk out of a Qatar Airways flight that brought them out of Tehran and to Doha, Qatar, Monday, Sept. 18, 2023. Five prisoners sought by the U.S. in a swap with Iran were freed Monday and headed home as part of a deal that saw nearly $6 billion in Iranian assets unfrozen. (AP Photo/Lujain Jo) Lujain Jo

La compañía aérea Qatar Airways encargó a Boeing un pedido de 210 aviones por US$ 96.000 millones, anunció este miércoles la Casa Blanca, coincidiendo con la visita del presidente Donald Trump al emirato.

Aunque Boeing y sus clientes no suelen divulgar el precio de los aviones comprados, se trata, al parecer, del mayor pedido registrado por Boeing en términos de valor.

El más consecuente en número de aparatos se produjo en 2023, cuando la aerolínea Air India encargó 220 aviones, pero la mayoría eran 737 MAX, de un solo pasillo, mientras que el encargo de Catar Airways concierne, sobre todo, a jumbos 787 Dreamliner y 777X.

El anuncio coincidió con la visita a Qatar de Trump, que se reunió cerca de dos horas con el emir, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

Ambos firmaron acuerdos de defensa, incluida la compra por parte de Catar de drones estadounidenses MQ-9B.

“Es el pedido de aviones más grande en la historia de Boeing, eso es bastante bueno”, aseguró Donald Trump, quien afirmó que representaba “más de 200.000 millones, pero 160 en cantidad de aviones. Es fantástico, es un récord”.

Diferencias en las cifras

La diferencia entre las cifras comunicadas por el presidente estadounidense y la Casa Blanca podría explicarse por la diferencia entre pedidos cerrados y opciones.

El precio, en catálogo, de un 787 Dreamliner es de unos US$ 250 millonesy el de un 777X, de en torno a US$ 440 millones. De todos modos, no se confirmó cuántos modelos de cada tipo se encargaron.

El pedido récord de aviones Boeing de Qatar Airways Randall Hill

La AFP contactó tanto con Boeing como con Qatar Airways, pero ninguna de las partes quiso hacer comentarios.

La visita a Catar es la segunda etapa de la gira de Donald Trump por el Golfo, después de una primera parada en Riad, donde anunció por sorpresa que Estados Unidos levantará las sanciones a Siria y se reunió con el presidente de ese país.

