El bitcoin cae una vez más y quiebra una importante barrera ¿Entra en periodo de corrección?

Los mercados continúan agitados, en particular el de las criptomonedas. Y la más valiosa de todas, el bitcoin, quiebra una importante barrera en las primeras horas de transacciones del día.

El bitcoin rompió el soporte de los US$ 100.000 hasta un mínimo intradía de US$ 98.960, de acuerdo a los registros de TradingView. Se trata de su nivel más bajo desde la última semana de junio pasado, aunque en los últimos minutos al cierre de esta edición, recuperaba temporalmente los US$ 100.000.

Ayer, el bitcoin sufrió un duro traspié de 5%.

La criptomoneda acumula una caída de 10% en una semana y reduce a 8,81% la ganancia acumulada en lo que va de 2025. Desde los máximos de comienzos de octubre, bitcoin muestra una caída del 20%, aunque en la lectura de un año su rentabilidad roza el 50%.

Cuál es el precio del bitcoin Benoit Tessier

Con la fuerte caída de la víspera, el bitcoin perdió la media móvil de 365 días y encendió las alarmas entre analistas técnicos y traders, quienes advierten que la criptomoneda podría estar entrando en una fase de corrección profunda si no recupera rápidamente los US$ 102,000, de acuerdo al medio especialista en criptomonedas, Beincrypto.

CincoDías, por su lado, consigna que una ola constante de ventas en el mercado al contado explica estas caídas, especialmente de los grandes tenedores de la criptomoneda, que han vendido unos US$ $ 45.000 millones en el último mes, según 10x Research.

Ese mismo medio reportó que a las ventas de las grandes ballenas, se han sumado las salidas de capital de los ETF y la menor demanda de los inversores institucionales, que ha erosionado el soporte del mercado.

De hecho, mientras los fondos de inversión vinculados a las criptos han experimentado retiradas de capital, la entrada de nuevos inversores se ha mantenido moderada.

Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma global de inversiones XTB Latam, dijo que este comportamiento del mercado refleja un escenario de menor liquidez, valoraciones exigentes y rotación de activos hacia sectores menos sobrecomprados.

“En conjunto, estas dinámicas configuran un proceso de corrección saludable dentro de un ciclo que venía extendido, sin ajustes significativos en las últimas semanas”, afirmó.