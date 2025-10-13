SUSCRÍBETE
El premio Nobel de Economía 2025 va para tres expertos por su trabajo en explicar el vínculo entre innovación y progreso

Se trata de Joel Mokyr (Países Bajos), Philippe Aghion (Francia) y Peter Howitt (Canadá).

David NogalesPor 
David Nogales
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.

La Real Academia Sueca de Ciencias finalmente decidió otorgar el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, más conocido como Premio Nobel de Economía a tres expertos de diferentes nacionalidades.

Se trata del neerlandés Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt.

En su comunicado, la academia dijo que durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido y que eso ha sacado a un gran número de personas de la pobreza, sentando las bases de la prosperidad.

La academia dijo que el trabajo de los tres expertos explican cómo la innovación impulsa un mayor progreso económico.

Joel Mokyr utilizó fuentes históricas para descubrir las causas del crecimiento sostenido, que se está convirtiendo en la nueva normalidad. Demostró que, para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también contar con explicaciones científicas de por qué.

Estas últimas a menudo faltaban antes de la revolución industrial, lo que dificultaba el desarrollo a partir de nuevos descubrimientos e invenciones. También enfatizó la importancia de que la sociedad esté abierta a nuevas ideas y permita el cambio.

Philippe Aghion y Peter Howitt también estudiaron los mecanismos del crecimiento sostenido. En un artículo de 1992, construyeron un modelo matemático para la llamada destrucción creativa: cuando un producto nuevo y mejorado entra al mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo.

“La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia”, dijo la academia sueca.

Se informó también que Joel Mokyr se llava la mitad de las 11 millones de coronas suecas (unos US$ 1.156.351 al cambio de hoy) que involucra el premio y que la otra mitad va para Philippe Aghion y Peter Howitt.

Quiénes son los ganadores del Nobel de Economía 2025

Joel Mokyr , nacido en 1946 en Leiden, Países Bajos. Doctor en 1974 por la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, EE. UU. Profesor de la Universidad Northwestern, Evanston, Illinois, EE. UU.

Philippe Aghion , nacido en 1956 en París, Francia. Doctor en 1987 por la Universidad de Harvard, Cambridge, MA, EE. UU. Profesor del Collège de France y del INSEAD, París, Francia, y de la London School of Economics and Political Science, Reino Unido.

Peter Howitt , nacido en 1946 en Canadá. Doctorado en 1973 por la Universidad Northwestern, Evanston, Illinois, EE. UU. Profesor de la Universidad Brown, Providence, Rhode Island, EE. UU.

Nobel de economía

