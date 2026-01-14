SUSCRÍBETE POR $1100
    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    El diputado del partido Republicano anticipa que votará en contra del proyecto que durante esta jornada se discutirá en la sala de la Cámara de Diputados.

    Carlos Alonso 
    Carlos Alonso
    9 ABRIL 2024

    La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a la sala el proyecto de reajuste para el sector público. Si bien durante el debate los legisladores de Chile Vamos criticaron la falta de financiamiento del proyecto de reajuste, terminaron aprobando el alza salarial de 3,4%, lo que generó diferencias en el bloque opositor, puesto que el diputado republicano Agustín Romero lo rechazó.

    Por lo mismo, el legislador, quien mantiene su postura de votar en contra de esta ley, analiza la actitud que ha tenido sus socios de coalición.

    ¿Qué le parece que, pese a que el CFA dijera que nos hay financiamiento claro para el alza salarial de 3,4%, se haya aprobado el proyecto en la Comisión?

    Yo respondo por los republicanos y por lo mismo no puedo votar por algo que no tiene sustento para poder hacerlo. Nunca había visto en estos cuatro años que el CFA, incluso presidido por una persona que no es de sensibilidad republicana, haya venido con un informe tan claro y nos diga que este proyecto no tenía financiamiento claro, y que haya sido tan categórica. Lo mismo con la Contralora General de la República, quien hizo una presentación donde explicó que la norma de amarre afectará el corazón de la carrera funcionaria. No me parece que, con toda esa evidencia, se decida aprobar este proyecto. Los republicamos votamos en consecuencia.

    14 MARZO 2023 RETRATO AL DIPUTADO AGUSTIN ROMERO. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    Chile Vamos fue bien crítico el financiamiento, sin embargo, terminó aprobando ese artículo. ¿Qué le parece esa postura?

    Lo que pasa es que Chile Vamos tiene otras miradas sobre este tema. Busca evitar el conflicto y toma otros resguardos. Ellos tienen sus razones que pueden ser atendibles, pero para nosotros no. Chile Vamos está más preocupado de las consecuencias políticas.

    ¿Qué mensaje le mandaría a Chile Vamos para la votación en sala de la Cámara?

    Les pediría a los parlamentarios de Chile Vamos que voten en conciencia. Que no tengan miedo y no se sientan presionados, porque cuando se actúa con la verdad y responsabilidad nadie te puede reclamar. Así fue como José Antonio Kast llegó a la presidencia, hablando con la verdad pese a que muchas cosas eran impopulares. Además, esto no es responsabilidad de los diputados, sino que del gobierno que envió un proyecto sin financiamiento. Le anticipo que, cuando como gobierno reclamemos que no están los recursos para el financiamiento, nos van a decir: ‘pero si ustedes la aprobaron’. Entonces yo prefiero mirar de frente y poder decir que yo vote en contra.

