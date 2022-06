El Teniente, Andina, Los Bronces y Los Pelambres: las cuatro faenas mineras que potencialmente podrían verse afectadas con la nueva Constitución

Dentro del estatuto constitucional de los minerales que contiene el borrador de la nueva Constitución, hay un artículo que establece que “quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare”.

Aunque no hay total claridad respecto de cómo afectaría esto a las operaciones mineras vigentes, sí hay algunos indicios. Así dio cuenta un documento que envió el mes pasado el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) a la Convención Constitucional, donde hizo una serie de recomendaciones sobre las normas transitorias que deberá terminar de zanjar pronto dicha instancia, cuando el martes se realice el último pleno para votar normas transitorias.

El documento recordaba que actualmente hay proyectos mineros funcionando en zonas de glaciares y áreas protegidas. Y entre ellos mencionó tres faenas: la División Andina y la División El Teniente de Codelco, así como Los Bronces de Anglo American. A esto hay que sumar otra operación que allí no se menciona, pero de la cual se habló durante la tramitación del proyecto de ley de glaciares: Los Pelambres, controlada en un 60% por Antofagasta Minerals.

Fue durante el gobierno anterior cuando el entonces ministro de Minería, Baldo Prokurica, alertó en 2019 que justamente estos cuatro proyectos se verían afectados con la ley de glaciares que se tramitaba en ese momento en el Congreso. “Esto significaría, de acuerdo al informe de Cochilco, que minas como El Teniente, Andina, Los Bronces y Los Pelambres, tendrían que paralizar y despedir a 36 mil personas”, dijo en esa ocasión.

En todo caso, estas son las faenas que potencialmente podrían verse impactadas, pero finalmente todo dependerá de la ley que ponga en marcha este articulado, en caso de aprobarse la nueva Constitución. Y todo parece indicar que no habrá una norma transitoria que vaya a guiar la dirección en que deberá avanzar la propuesta.

Esto, porque la semana pasada el pleno votó el primer informe de la comisión de Normas Transitorias, donde se proponía que los titulares que desarrollen parcialmente actividades mineras dentro de esas áreas de exclusión, “deberán presentar las adecuaciones y divisiones pertinentes al plan de cierre de las actividades mineras (...) Para aquellos casos en que la actividad minera esté completamente dentro de la zona de exclusión, deberá comenzar a operar su plan de cierre”.

Sin embargo, dicha norma fue rechazada por el pleno, y de cara a la última sesión que habrá el próximo martes para votar transitorias, no se incluyó un artículo que lo reemplace. De esta manera, no hay claridad respecto del modo en que se pondrá en práctica dicho artículo, pero desde la industria aseguran que finalmente dependerá de la bajada que haga la ley: si corresponde solo a glaciares blancos o también se incluye de otro tipo, como rocosos; así como la distancia que hay que tener de dichos glaciares; si esto opera de forma retroactiva o no, entre otras incógnitas.

Los números

Previo a que se rechazara en el pleno la norma transitoria en cuestión, y consultado al respecto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comentó a fines de mayo que “estas prohibiciones generales, mientras no tengamos una bajada en la ley que defina cuáles son las áreas que realmente quedan afectadas, abren un tremendo espacio de incertidumbre y, a priori, al menos cuatro faenas de la gran minería del cobre podrían verse afectadas y obligadas a iniciar su proceso de cierre de aquí a dos años. Eso implica aproximadamente un 25%-30% de la producción de cobre del país. Los próximos dos años vamos a tener que esperar a ver cuál es la bajada y definición del origen de las cuencas hidrográficas y la definición que se da de glaciares, tema que han tomado, al menos en el Congreso, una discusión de cuatro años”.

Por su parte, el reciente documento de la Segpres, detalló que según información pública de Codelco, “la División Andina tuvo una producción de 177.216 toneladas métricas de cobre fino el año 2021, y tenía 1.424 trabajadores propios al 31 de diciembre del mismo año. Por su parte, la División El Teniente alcanzó una producción de aproximadamente 459.817 toneladas métricas de cobre fino el año 2021. Al 31 de diciembre del mismo año contaba con 3.845 trabajadores propios”.

Adicionalmente, el informe de la Segpres explicó que Codelco tiene un 20% de participación en Anglo American Sur, la cual es titular de Los Bronces, proyecto que también está “emplazado en un área con presencia de glaciares”. Según el sitio web de Anglo American, en 2020 dicha faena “produjo 324.700 toneladas de cobre fino, entre cátodos de alta pureza y cobre contenido en concentrado”. Allí también se detalla que la iniciativa “tiene una dotación aproximada de 5.300 trabajadores, entre personal propio y contratistas de operación y proyectos”.

Es por esto que el gobierno sugirió a la Convención “mantener las operaciones mineras existentes en las zonas de exclusión, ya que su cierre inmediato podría comprometer gravemente la economía y los empleos directos e indirectos que generan dichas faenas. Además, considerando que la forma en que debe producirse el término de las actividades requiere una discusión técnica profunda, es recomendable dejar a la ley la determinación de dichas condiciones”.

Según el sitio web de Antofagasta Minerals, en el año 2021 Los Pelambres produjo 324.700 toneladas de cobre, 9.200 toneladas de molibdeno y 53.200 onzas de oro.