El dólar busca extender su caída en jornada marcada por Imacec y feriado en Estados Unidos

La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar su tercera jornada consecutiva a la baja.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
El valor del dólar en Chile el 1 de septiembre del 2025 JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El dólar arranca la semana y el mes de septiembre a la baja. La moneda de Estados Unidos viene de cerrar el mes de agosto con retrocesos, pero con el balance de la semana anterior al alza.

La moneda de Estados Unidos en Chile opera en una jornada donde no tiene de referencia al mercado del gigante del norte de América, ya que es feriado por la celebración del Día del Trabajo en dicho país. Ante este contexto, se espera una jornada de bajos volúmenes de operación y posible volatilidad.

En Chile, el factor que marca el día es la publicación del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio, que mostró una desaceleración.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Así, el peso chileno caía $0,97 respecto al cierre de este viernes en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llega a un valor de $965,40. Ante este contexto, el dólar anotaría tres jornadas consecutivas a la baja.

Sin embargo, la divisa alcanzó a caer más y marcar un mínimo de $963,60 en las primeras operaciones del día, pero luego moderó su caída.

En tanto, el cobre se mantenía estable. El precio del metal subía en Comex 0,05% a US$ 4,52 la libra.

Por su parte, el dólar en el mundo caía en medio del feriado en Estados Unidos y a la espera de nuevas cifras de la superpotencia, donde destacan la publicación de datos de empleo y balanza comercial este jueves. Esto para definir las nuevas expectativas sobre el futuro de la tasas de interés.

Alrededor del 90% de un recorte de la tasa de la Reserva Federal (Fed) de 25 puntos básicos en septiembre y de alrededor de 100 puntos básicos de flexibilización para cerca de septiembre, octubre y noviembre de 2026, según la herramienta CME FedWatch.

En la foto: Donald Trump y Lisa Cook

Reuters añadió en una nota que “los operadores también estaban evaluando las cifras de inflación de Estados Unidos del viernes y un fallo judicial que establece que la mayoría de los aranceles de Donald Trump son ilegales, así como la actual disputa del presidente estadounidense con la Fed por su intento de despedir a la gobernadora Lisa Cook”.

De esta forma, el dólar frente a una canasta de monedas, el dólar 0,10% a 97,67 puntos, después de haber tocado 97,5, su nivel más bajo desde el 28 de julio. El viernes registró una caída mensual del 2,2%.

