El dólar mantiene su tendencia al alza en jornada marcada por factores externos

El valor del dólar en Chile el 18 de agosto del 2025

El dólar retoma las operaciones luego de cerrar la semana pasada el jueves por motivo del feriado del viernes pasado. La moneda de Estados Unidos en Chile sube en línea con la última jornada, pero luego de caer en el balance de la semana. Este lunes los factores externos marcan la pauta para la divisa.

El dólar sube $2,80 respecto al jueves pasado y llega a un valor de $967,80 en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec). Así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas al alza.

En el plano local, el peso chileno cotiza en medio de la publicación de la cifras de crecimiento del país. Según datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) del Chile creció a un ritmo anual de 3,1% en el segundo trimestre del año, superando el 2,5% del periodo enero-marzo 2025.

Sin embargo, Ignacio Mieres, jefe de análisis XTB Latam, comenta que el efecto positivo del PIB en la moneda nacional se diluye por la caída del cobre, otro soporte de la moneda local.

“La caída en el precio del cobre desde su máximo reciente continúa generando presión sobre el tipo de cambio, aportando un factor de debilidad para el peso chileno”, comentó Mieres.

Ante este contexto, el valor a tres meses del cobre caía 0,72% a US$ 4,52 por libra.

Por su parte, el dólar en el mundo subía en medio de la atención a diversos encuentros internacionales. El mercado esperaba la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y sus pares de Ucrania y Europa. La atención también se concentraba en el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal en busca de señales de política monetaria.

“El foco del mercado se mantendrá en las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que se darán a conocer este miércoles, lo que podría entregar mayores luces sobre la visión de política monetaria y provocar movimientos más relevantes en el billete verde a nivel global”, añadió Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

De esta forma, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, subía 0,21% a 98.06.