El dólar cae gracias al avance del cobre y en medio de la debilidad de la divisa en el mundo

El dólar arranca una nueva semana a la baja. La moneda de Estados Unidos en Chile viene de cerrar dos semanas consecutivas con avances, donde sumó un avance de $34.

Al inicio del día, el dólar cae $5,40 respecto al cierre de este viernes en la Bolsa Electrónica de Chile y llega a un valor de $959,60 la unidad, cerca de mínimos de la jornada. La divisa venía de subir este viernes $3,05.

El peso chileno retrocedía en línea con el avance del cobre, uno de sus principales soportes.

“El precio de los futuros de cobre extiende su recuperación desde los mínimos recientes, reforzando la presión bajista para el dólar en el mercado local, considerando la relevancia del metal rojo como principal producto de exportación del país”, comentó Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

Así, el valor a tres meses del cobre en Comex subía 0,43% a US$ 5,63 por libra.

El dólar también perdía fuerza frente a sus pares más importantes del mundo.

"A nivel internacional, el dólar ha perdido fuerza, influenciado en parte por el repunte del yen japonés tras los resultados de las elecciones en la Cámara Alta de Japón. Este fortalecimiento del yen ha presionado al dólar a la baja", comentó Ignacio Mieres, jefe de análisis XTB Latam.

También pesaba en el mercado que, según informó el Wall Street Journal, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había aconsejado a Trump no despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dada la perturbación financiera que eso podría causar. El despido de Powell tomó fuerza luego de una revelación del The New York Times, pero que luego el mandatario lo descartó.

Otra noticia, según resaltó Reuters, era que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el domingo que confiaba en que Washington puede lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero que este 1 de agosto es una fecha límite estricta para que entren en vigencia los aranceles. Lutnick dijo que acababa de hablar por teléfono con los negociadores comerciales europeos y que había “mucho margen” para un acuerdo.

De esta forma, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes, caía un 0,43% a 98,06 puntos.